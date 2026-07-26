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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கு பணமில்லையா? இதோ இலவசமாக செய்து கொள்ள வசதி

﻿ டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கு பணமில்லையா? இதோ இலவசமாக செய்து கொள்ள வசதி

﻿ டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கு பணமில்லையா? இதோ இலவசமாக செய்து கொள்ள வசதி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:21 AM

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கோவை: சிறுநீரகங்கள் செயலிழக்கும் போது, டயாலிஸ் மூலம் ரத்தம் சுத்திகரிக்கப் படுகிறது. டயாலிசிஸ் வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் வரை, வாழ்நாள் முழுவதும் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

அரசு மருத்துவமனையில், 27 கருவிகள் உள்ளன. கூடுதலாக 10 கருவிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேட்டுப்பாளையம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில், 6 டயாலிசிஸ் கருவிகள் உள்ளன. இங்கு 436 சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு டயாலிசிஸ் செய்யப்படுகிறது. ஒருவருக்கு ஒருமுறை இச்சிகிச்சை அளிக்க 3-4 மணி நேரம் தேவை. காலை, மதியம் என இரு வேளைகளில் சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.

இலவச டயாலிசிஸ் சிறுநீரக நோயாளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், மாநகராட்சி சார்பில், கடந்தாண்டு டிச., மாதம் சீதாலட்சுமி நகர்நல மையத்தில், 10 கருவிகளுடன் கூடிய பிரத்யேக டயாலிசிஸ் மையம் துவங்கப்பட்டது.

ரோட்டரி கோயமுத்துார் ஐகான்ஸ் டிரஸ்ட், டேங்கர் பவுண்டேஷன், டயாலிசிஸ் சென்டர் மற்றும் தி ரோட்டரி பவுண்டேஷன் இணைந்து, இம்மையத்தை உருவாக்கியுள்ளன.

இங்கு தற்போது வரை 392 நோயாளிகளுக்கு, முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்துடன் காப்பீடு அட்டை மூலம் சிகிச்சை பெற தகுதியில்லாதவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் (ரூ.375) டயாலிசிஸ் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

கோயமுத்துார், சூலுார் லயன்ஸ் டயாலிசிஸ் டிரஸ்ட் சார்பில், ராமநாதபுரத்தில் உள்ள பாலா மருத்துவமனையில் 10 டயாலிசிஸ் கருவிகள் உள்ளன. முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இலவசமாகவும், மற்றவர்களுக்கு ரூ.500 கட்டணத்திலும் சிகிச்சை வழங்கப்படுவதாக, அதன் தலைவர் சஜூ டேவிட் தெரிவித்தார்.

சிறுநீரக பிரிவு டாக்டர் ஒருவர் கூறுகையில், 'சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யும் வரை, டயாலிசிஸ் செய்வது அவசியம். இதற்கு அதிக செலவு செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்காக, தன்னார்வ அமைப்பினரும் இலவச டயாலிசிஸ் சிகிச்சை மையம் அமைத்துள்ளனர். இங்கு சிகிச்சை பெற, மருத்துவர் பரிந்துரை கடிதம், பரிசோதனை முடிவுகள், முதல்வர் காப்பீடு அட்டை, ஸ்மார்ட் கார்டு, ஆதார் கார்டு ஆகியவை போதுமானது. இந்த வசதியை மக்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்' என்றார்.

டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெற

தயங்காமல்

அழைக்கலாம்!



டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கு, சீதாலட்சுமி நகர்நல மையத்தை, 91595 57631/ 94985 99703 ஆகிய எண்களில் அழைக்கலாம். கோயமுத்துார், சூலுார் லயன்ஸ் டயாலிசிஸ் டிரஸ்ட் சார்பில், ராமநாதபுரம், பாலா மருத்துவமனையில் செயல்படும் மைய சிகிச்சை விபரங்கள் அறிய, 98940 17634 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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