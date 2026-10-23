ஆக்கிரமிப்பு இடத்தில் வசிக்கவில்லை! நந்தனார் காலனி மக்கள் ஆவேசம்
ஆக்கிரமிப்பு இடத்தில் வசிக்கவில்லை! நந்தனார் காலனி மக்கள் ஆவேசம்
ADDED : செப் 25, 2026 07:14 PM
பொள்ளாச்சி: ‘பொள்ளாச்சியில் ஆக்கிரமிப்புகள் எனக்கூறி மக்கள் வாழும் பகுதிகளை அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை கைவிட வேண்டும்,’ என, சப் – கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு கொடுத்தனர்.
பொள்ளாச்சி நகராட்சி, 22வது வார்டு பி.எம்.சி., காலனி, நந்தனார் காலனி பகுதி மக்கள், சப் – கலெக்டரிடம் கொடுத்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
பொள்ளாச்சி நகராட்சியில், 1954ம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றிய துாய்மை பணியாளர்களுக்கு, நகராட்சியால் மனை பிரிவுகளாகவும், வீடுகளாகவும் கட்டி, இரண்டு தலைமுறைகளுக்கும் மேலாக நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களாகவும், அவர்களது வாரிசுகளான நாங்களும் வசிக்கிறோம். மனைப்பிரிவுகளை நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களுக்கே கிரையம் செய்ய வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பில் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இப்பகுதியில உள்ள வீடுகளை, நகராட்சியால் அங்கு குடியிருப்பவர்களுக்கே கிரையம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவுப்படி நகராட்சி நிர்வாகம் செயல்பட்டுள்ளது. வீடுகளின் விலை நிர்ணயம் செய்ய மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவிட்டதும், கிரைய சாசன நடவடிக்கையில் உள்ளது. நாங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அல்ல. இப்பகுதியில் பல தலைமுறைகளாக வசிக்கிறோம்.
கொடிய நோய் பரவிய காலங்களின் நகராட்சியின் துாய்மை பணியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளோம். நீதிமன்றத்தால் எங்களுக்கான பகுதி உறுதி செய்யப்பட்டதாகும். யாரும் ஆக்கிரமிக்கவில்லை. இவ்வழக்கு சம்பந்தமாக நீதிமன்றமோ, நகராட்சி நிர்வாகமோ பாதிக்கப்படும் மக்களாகிய எந்த தகவலும் தெரிவிக்காத நிலையில் அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.