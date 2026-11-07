/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மூக்கனுாரில் விவசாய நிலம் சர்வே செய்யாமல் இழுவை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:20 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:18 AM
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அன்னூர்: வடக்கலூர் ஊராட்சி, மூக்கனூரை சேர்ந்தவர் வெங்கட்ராமன் கலெக்டரிடம் கொடுத்த மனு:
வடக்கலூர் வருவாய் கிராமம், மூக்கனூரில், எனக்கு சொந்தமான நிலத்தை அளவீடு செய்து, பட்டா, சிட்டா மற்றும் அடங்கல் தர வேண்டும். இதற்காக பல ஆண்டாக மனு கொடுத்து வருகிறேன். அன்னூர் தாலுகா அலுவலகத்திலும், ஜமாபந்தியிலும், பல முறை மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளார்.