பி.ஏ.பி., கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணி: அதிகாரிகள், திட்டக்குழு ஆய்வு
பி.ஏ.பி., கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணி: அதிகாரிகள், திட்டக்குழு ஆய்வு
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
பொள்ளாச்சி: பி.ஏ.பி., பாசன கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணியை, அதிகாரிகள் மற்றும் திட்டக்குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
திருமூர்த்தி அணையில் இருந்து, நடப்பாண்டு இரண்டாம் மண்டல பாசனத்தில், 95,000 ஏக்கர் நிலங்களும், மூன்றாம் மண்டலத்தில், 95,000 ஏக்கர் நிலங்களும்; ஆழியாறு அணையில் இருந்து, ‘அ’ மற்றும் ‘ஆ’ மண்டல பாசனத்தில், 22 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களும் பாசனம் பெற வேண்டும்.
எல்–நினோ தாக்கத்தால் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துப்போனதால் தொகுப்பு அணைகளின் நீர் இருப்பு மிகவும் குறைந்தது. இதனால் தண்ணீர் திறப்பு காலதாமதம் ஆனது. இந்நிலையில், நவ., 1ம் தேதி இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து அரசு ஒதுக்கீடு செய்த, 14.97 கோடி ரூபாய் நிதியில் பாசன கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணிகள் துவங்கப்பட்டன. திருமூர்த்தி பாசனம் பாலாறு படுகையில் உள்ள கால்வாய்கள் துார்வாரப்படுகின்றன.
பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் நடைபெறும் பணியை, தலைமை பொறியாளர் முருகேசன், செயற்பொறியாளர் நரேந்திரன், உதவி செயற்பொறியாளர் சிங்காரவேலு, திருமூர்த்தி திட்டக்குழு தலைவர் பரமசிவம் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர்.
நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘திருமூர்த்தி பாசனத்தில் பாலாறு படுகையில், உடுமலை பகுதியில், 5.58 கோடி ரூபாய்; பொள்ளாச்சி பகுதியில், 6.49 கோடி ரூபாய், ஆழியாறு பாசனத்தில், 2.90 கோடி ரூபாய் என மொத்தம், 14.97 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கால்வாய்கள் துார்வார நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
மொத்தம், 1,801 கி.மீ., கால்வாய்கள் துார்வாரப்படுகிறது. இதன் வாயிலாக, ஒரு லட்சத்து, 49 ஆயிரத்து, 37 ெஹக்டர் நிலங்கள் பயன்பெறும். பாலாறு படுகையில் தண்ணீர் திறப்புக்கு முன் துார்வாரும் பணிகளை முடிக்கும் விதமாக, பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன,’ என்றனர்.