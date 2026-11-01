குடிநீருக்கு 20 மடங்கு கூடுதல் கட்டணம்: சூயஸ் நிறுவனத்தால் அதிர்ச்சி
குடிநீருக்கு 20 மடங்கு கூடுதல் கட்டணம்: சூயஸ் நிறுவனத்தால் அதிர்ச்சி
ADDED : அக் 30, 2026 09:58 PM
கோவை: மாநகரில் 60 வார்டுகளில் 24 மணி நேர குடிநீர் விநியோகம் செய்ய, சூயஸ் நிறுவனத்துடன் 2018ல் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. அதன்படி ஓராண்டு ஆய்வு, 4 ஆண்டு கட்டுமானம், 21 ஆண்டு பராமரிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் 8 ஆண்டாகியும் பணி முடியவில்லை.
ஆகஸ்ட் மாதம் பணி முடிந்து பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா கூறினார். நாளை நவ., துவங்க உள்ளது. பணிகள் முடியவில்லை. மறுபக்கம் பயன்பாட்டுக்கு வந்த வீட்டு கட்டணத்தில் குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி பகுதிகளில் 2013 முதல் வீடுகளுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.100 கட்டணம் (15,000 லி) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 15,001– - 20,000 லிட்டர் வரை ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.6, 20,001 -– 1,50,000 லிட்டர் ரூ.8, ரூ.1,50,000 க்கு மேல் ரூ. 10 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முறையாக கணக்கிடாததால் ரூ.200 வர வேண்டிய இடத்தில் ரூ.4,000 முதல் 8,000 நிர்ணயிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. பீளமேட்டை சேர்ந்த கோபால் என்பவருக்கு 628 கிலோ லிட்டருக்கு ரூ.5,611 கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோபால் கூறுகையில், நீண்ட காலமாக ஒரே வீட்டில் இருக்கிறோம். குடிநீர் கட்டணம் ரூ.200 தாண்டியதில்லை. எங்கள் மகன் சென்னையில் இருக்கிறார். பாதி நாட்கள் சென்னையில் இருப்போம். எங்கள் வீட்டின் மேல் பகுதியில் ஒரு குடும்பம் வாடகைக்கு உள்ளனர். அதிலும் 3 பேர் தான் உள்ளனர். மீட்டர் ரீடிங் எடுப்பதில் தவறு செய்கிறார்கள். புகாரளித்தவுடன் சரி மாநகராட்சியில் இருந்து ஊழியர் அழைத்து, ரூ.204 கட்டினால் போதும் என கூறுகிறார். இனியாவது சரியான கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றார்.
சூயஸ் குடிநீர் கட்டணம் தொடர்பாக மன்ற கூட்டத்தில் பலமுறை புகாரளித்தும் சரியாகவில்லை. கடந்த இரு வாரமாக மழை பெய்து குடிநீர் விநியோகம் சீராகியுள்ளது. அதற்கு முன்பு குடிநீர் பற்றாக்குறை இருந்ததை அனைவரும் அறிவர். நியாயமான கட்டணத்துக்கு பதில், 20 மடங்கு கூடுதல் தொகை நிர்ணயம் செய்கிறார்கள். வணிக பயன்பாட்டுக்கு வழங்க வேண்டிய ரசீதை வீடுகளுக்கு வழங்குகிறார்கள். மக்கள் புகார்களுக்கு நடவடிக்கை இல்லை என்கிறார் 26வது வார்டு கவுன்சிலர் சித்ரா வெள்ளியங்கிரி.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், கட்டணம் விதிப்பதில் தவறு நடப்பதில்லை. சில வீடுகளின் தொட்டிகளில் ஏற்கனவே உள்ள இணைப்பை துண்டிக்காமல் விட்டதால் கூடுதல் கட்டணம் வந்துள்ளது. சில வீடுகளுக்கான கட்டணம் நிர்ணயிப்பதில், நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் யு.டி.ஐ.எஸ் சர்வரில் கோளாறு நடந்துள்ளது. அதை சரி செய்யும் பணி நடக்கிறது என்றனர்.