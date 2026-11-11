ஊற்று போல பொங்கும் நீர்: வாகன ஓட்டுநர்கள் சிரமம்

UPDATED : நவ 10, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் அருகே, ஊற்று போல வெளியேறிய நீர், ரோட்டில் வழிந்தோடுவதால் வாகன ஓட்டுநர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் போக்குவரத்து நிறைந்த பகுதியாக உள்ளது. பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தையொட்டி ரோடு திரும்பும் இடத்தில், ஊற்று போல கடந்த சில நாட்களாக நீர் வழிந்தோடுகிறது.
இந்த நீர், வீணாக ஸ்டேட் வங்கி வரை சென்று சாக்கடை கால்வாயில் கலக்கிறது. ஊற்று போல நீர் பொங்கும் இடத்தில், வெள்ளை நிறம் கலந்து வருவதால், பொதுமக்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'கழிவுநீராக இருந்தால் கடும் துர்நாற்றம் வீசும்; ஆனால், துர்நாற்றமும் வீசவில்லை. குடிநீராக இருந்தால் ஏன் நுரை போல வெள்ளை நிறத்தில் நீர் வெளியேற வேண்டும் என்பது குழப்பமாக உள்ளது. அதிகாரிகள் உரிய ஆய்வு செய்து உடனடியாக சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தால் பயனாக இருக்கும்,' என்றனர்.