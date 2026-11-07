பாலத்தில் தேங்கும் மழைநீர்: வாகன ஓட்டுநர்கள் அதிருப்தி
பாலத்தில் தேங்கும் மழைநீர்: வாகன ஓட்டுநர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 02, 2026 07:30 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:36 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, அம்பராம்பாளையம் - சிங்காநல்லுார் செல்லும் வழித்தடத்தை, விவசாயிகள், பொதுமக்கள் என பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த ரோட்டில், பொள்ளாச்சி - பாலக்காட்டு ரயில்வே வழித்தடத்தில், வாகன போக்குவரத்துக்கு சுரங்க பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பாலத்தின் கீழ், மழைநீர் தேங்காமல் இருக்க பாலம் மேற்பகுதி முழுவதும், 'ெஷட்' அமைக்கப்பட்டு, இருபுறமும், சன் ேஷடுகள் போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பாலத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்து விழும் மழைநீர் முழுவதுமாக கீழ் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம், 2.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பணிகளை, ரயில்வே நிர்வாகம் மேற்கொண்டது.
மேலும், பாலத்துக்குள் தண்ணீர் இருந்தாலும், அவை வெளியேற்ற, 'சம்ப்' அமைக்கப்பட்டது. தண்ணீர் தேங்கியதும், தானியங்கி முறையில் வெளியேற்றப்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், இவை முறையாக இயங்காததால், பாலத்தில் அவ்வப்போது தண்ணீர் தேங்கி விடுகிறது.
மழை காலங்களில் மழைநீர் தேங்குவதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். கடந்த சில நாட்களாக அங்கு தேங்கியுள்ள மழைநீரால், வாகன ஓட்டுநர்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். இதற்கு தீர்வு காண உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி உள்ளனர்.