/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மதுக்கடைகளை ட்ரோனில் கண்காணித்த போலீஸ்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:23 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:20 PM
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கோவில்பாளையம்: பண்டிகை காலத்தில், டாஸ்மாக் மதுக்கடை, எப்.எல். 2 பார் பகுதி மற்றும் பொது இடங்களில் மது அருந்துவோர், தகராறு செய்வோரை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க ரூரல் எஸ்.பி.,பவன் குமார் அறிவுறுத்தியதையடுத்து, கோயில்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்கு உட்பட்ட மதுக்கடைகள், ட்ரோன் வாயிலாக கண்காணிக்கப்பட்டன.
மூன்று இடங்களில் பொது இடத்தில் மதுகுடித்தவர்களை கண்டறிந்து, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. பொது இடத்தில் மது அருந்துவோர், தகராறு செய்வோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, கோயில்பாளையம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.