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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ பூச்சி மருந்து தெளிக்கவும் வந்தாச்சு டிரோன்! தொழில்நுட்பத்தால் எளிதாகிறது விவசாயம் : 'அக்ரி இன்டெக்ஸ்' கண்காட்சியில் அபாரம்

﻿ பூச்சி மருந்து தெளிக்கவும் வந்தாச்சு டிரோன்! தொழில்நுட்பத்தால் எளிதாகிறது விவசாயம் : 'அக்ரி இன்டெக்ஸ்' கண்காட்சியில் அபாரம்

﻿ பூச்சி மருந்து தெளிக்கவும் வந்தாச்சு டிரோன்! தொழில்நுட்பத்தால் எளிதாகிறது விவசாயம் : 'அக்ரி இன்டெக்ஸ்' கண்காட்சியில் அபாரம்

UPDATED : ஜூலை 11, 2026 05:59 AM

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:45 AM

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 05:59 AM ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:45 AM

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கோவை: நாள் முழுவதும் உடல் உழைப்பால் களைத்து, ஓய்வு எடுத்தனர் அக்கால விவசாயிகள். இன்று ஓய்வெடுத்துக் கொண்டே விவசாயம் பார்க்க வசதியாக, தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ளது.

இத்தகைய தொழில்நுட்ப கருவிகள், அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள கொடிசியா தொழில் கண்காட்சி வளாகத்தில், கொடிசியா சார்பில் நடந்து வரும் 'அக்ரி இன்டெக்ஸ் 2026' கண்காட்சியில் கவர்கின்றன.

இதனால் கண்காட்சியை காண விவசாயிகள் திரளாக வருகின்றனர். காலை 10.00 முதல் மாலை 6.00 மணி வரை நடக்கும் கண்காட்சிக்கு விவசாயிகள் பார்வையிட இலவச அனுமதி.

விவசாயிக்கான அடையாள சான்று அவசியம். பிற பார்வையாளர்களுக்கு 50 ருபாய் கட்டணம். 12 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

கால நிலை மாற்றங்கள், விரைவான உற்பத்தி, தேவை அதிகரிப்பு போன்றவை வேளாண் உற்பத்தியை விரைவுபடுத்தியுள்ளது. இக்கால இளைஞர்கள் விவசாயத்தை விரும்புவதில்லை.

இதனால் ஏற்பட்டுள்ள ஆள் பற்றாக்குறை பிரச்னைக்கு தீர்வாக, புதிய தொழில் நுட்பம் கைகொடுக்கிறது. இத்தகைய பல நவீன இயந்திரங்களை அக்ரி இன்டெக்ஸ் கண்காட்சியில் காணலாம்.

பூச்சி மருந்து தெளிக்க டிரோன்கள் வேலைகளை சுலபமாக்க டிரோன் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. 100 கிலோ எடையையும் துாக்கும் சக்தி வாய்ந்த, பேட்டரியில் இயங்கும் டிரோன் இந்த கண்காட்சியில் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.

சோலார் பேனல்களை எளிதாக துாக்கி பொருத்த இவற்றை பயன்படுத்துகின்றனர். பூச்சி மருந்து தெளிக்க விசைத்தெளிப்பான்களையே பயன்படுத்தி வந்த விவசாயிகளுக்கு, டிரோன் கருவியில் மருந்து தெளிப்பது எளிதாகியுள்ளது. டிரோன் வழியாக மருந்து தெளிப்பதால், நேரம் மிச்சமாகிறது. சீரான முறையில் மருந்துகளை தெளிக்க முடியும். வேலைப்பளு இல்லை.

நவீன டிராக்டர்கள் உழவு பணி முதல் விதைப்பு வரை அனைத்து விவசாய வேலைகளுக்கும் டிராக்டர்களின் பங்கு முக்கியமானது. இந்த டிராக்டர்களில் பல்வேறு கருவிகளை இணைத்து, விதவிதமான பணிகளை செய்ய முடியும்.

கோவையை சேர்ந்த புல்மேன் நிறுவனம், வைக்கோல், மாட்டு தீவன பயிர்களை கட்டுகளாக கட்டும் இயந்திரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளது. கட்டும் கயிறுகள் அறுந்தால், மீண்டும் இணைப்பதில் ஆபத்தான நிலை இருந்தது. தற்போது, எவ்வித சிக்கலும் இல்லாமல், தானியங்கி முறையில் வைக்கோல்களை கட்ட முடியும். விதை விதைக்கும் இயந்திரமும் விவசாயிகளை கவர்ந்துள்ளது.

கலர் ஷார்ட்டிங் இயந்திரம் கோவையை சேர்ந்த மார்க் நிறுவனம், அரிசி, துவரை, பயறு வகைகள், தானியங்கள், கடலை போன்ற பொருட்களை சுத்தப்படுத்தி பிரிக்க உதவும் ஷார்ட்டிங் இயந்திரத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது. எந்த ஒரு தானியத்தையும் தேவையானது, தேவையில்லாதது என தனித்தனியாக பிரிக்க உதவுகிறது.

ஒரு மணி நேரத்தில் 300 கிலோ முதல் 4 டன் வரை தானியங்களை துாய்மையாக பிரித்து எடுக்க முடியும். கண்காட்சியில் நேரடி செயல்விளக்கமும் தருகின்றனர்.

அக்ரிஇன்டெக்ஸ் கண்காட்சியில், பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் அதிகம் வாங்க விரும்புவது மரக்கன்றுகள் தான். உயர் ரக விளைச்சலை தரும் தென்னை, விவசாயிகளை கவர்ந்துள்ளது.

புதிய விதைகள், செடிகள் நான்கு ஆண்டுகளாக அக்ரிஇன்டெக்ஸ் கண்காட்சியை பார்வையிட வருகிறேன். புதிய விதைகள், செடிகள் போன்றவை பயனுள்ளவை. டிரோன் வழியாக மருந்து தெளிக்கும் தொழில்நுட்பம், சிறு கருவிகள், பவர் டில்லர் போன்றவை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளேன். - பாஸ்கரன், விவசாயி சதுப்பேரிபாளையம்

கருவிகளை பார்த்து பிரமிப்பு முதல் முறையாக இக்கண்காட்சிக்கு வந்துள்ளேன். புதிய கருவிகளை பார்த்தபோது பிரமிப்பாக இருந்தது. ஏதாவது கருவிகளை வாங்கி, விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற உத்வேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போதைய விவசாய வேலையை மேம்படுத்திக் கொள்வேன். - ரஞ்சித்குமார், விவசாயி ஆரணி

கண்காட்சியில் இன்று

அக்ரிஇன்டெக்ஸ் கண்காட்சியில் இன்று, யங் இண்டியன்ஸ் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் இணைந்து நடத்தும் கருத்தரங்கு டி ஹாலில் நடக்கிறது. கிராமப்புற புதுமை படைப்பாளர்கள் என்ற தலைப்பில் காலை 10.00 மணிக்கு துவங்குகிறது. வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள், அரசு திட்டங்கள், மானியங்கள், நிதியுதவி, வேளாண் தொழில் முனைவோருக்கான உதவிகள், கிராமப்புற தொழில்களை ஊக்கப்படுத்துதல் போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன.



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