வறட்சியின் பிடியில் காடுகுட்டை கானல் நீராகும் சுத்திகரிப்பு திட்டம்
வறட்சியின் பிடியில் காடுகுட்டை கானல் நீராகும் சுத்திகரிப்பு திட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 01:51 PM
கோவை: பாதாள சாக்கடை கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பதற்காக மாநகராட்சி நிர்வாகம், 2016ம் ஆண்டு ஒண்டிப்புதூரில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்தது. தினசரி 6 கோடி லிட்டர் கழிவு நீர் சுத்திகரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு, தற்போது 2 கோடி லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.
செட்டிப்பாளையம், பட்டணம், பீடம்பள்ளி, கோதவாடி, குரும்பாளையம், காரச்சேரி, ஏகாணி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 10,000 ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது. அப்பகுதி நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தி, விவசாயத்துக்கு புத்துயிர் அளிப்பதற்காக சுத்திகரித்த நீரை, பம்ப் செய்து செட்டிப்பாளையம் அருகே உஙள் காடுகுட்டையில் தேக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
ரூ.6 கோடியில் ஒண்டிப்புதூர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகே, நீரேற்று நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. 2024ல் திறக்கப்பட்டும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் வருவதில்லை என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள். காடுகுட்டை விவசாயிகள் கூறியதாவது:
ஒண்டிப்புதூர் நொய்யல் கரையிலிருந்து காடுகுட்டை வரை குழாய் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. காடுகுட்டைக்கு தினசரி 20 லட்சம் லிட்டர் சுத்திகரிப்பு நீரை கொண்டு செல்ல ஏற்பாடு செய்தனர். அப்படி செய்தால் 15 நாளில் காடுகுட்டை நிரம்பும். நிரம்பியவுடன் ஈர்ப்பு விசை மூலம் செட்டிபாளையத்தில் உள்ள 14 குட்டைகள், பீடம்பள்ளியில் உள்ள 9 குட்டைகள், பட்டணம் கிராமத்தில் உள்ள 4 குட்டைகளுக்கு வாய்க்கால் வழியாக நீர் கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டது.
இதனால் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதோடு, நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும். மழை காலத்தில் நொய்யலில் வீணாகும் உபரி நீரை பயன்படுத்தலாம். ஒக்கிலிபாளையம், ஒத்தக்கால்மண்டபம், அரசிபாளையம், வழுக்குப்பாறை, சொக்கனூரில் 20 தடுப்பணைகள் ஆண்டுதோறும் நிரம்பும். 1 கோடி லிட்டர் நீரை தேக்க முடியும். வறண்ட பகுதியில் பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க உருவானது இத்திட்டம்.
ஆனால், நீரேற்று நிலையம் திறந்த 10 நாள் மட்டுமே காடுகுட்டைக்கு நீர் வந்தது. 2 ஆண்டுகளாக ஒரு சொட்டு நீர் கூட வரவில்லை. 120 எச்.பி. மோட்டார் பழுதாகி உள்ளது. குழாய்களும் உடைந்துள்ளன. நீர் கொண்டு செல்லும் பணி முற்றிலும் நின்றுள்ளது.
எல்நினோ தாக்கம் காரணமாக இந்ததாண்டு மழை குறைந்துள்ளது. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை காடுகுட்டை மற்றும் அதனுடன் இணைந்துள்ள குட்டைகளில் திறந்துவிட்டாலே, நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து விவசாயிகள் பயனடைவார்கள். பராமரிப்பு செலவு அதிகம் என்பதால் அரசு தயங்குகிறது. காடுகுட்டைக்கு நீர் வந்தால் விவசாயிகளும் செலவை பகிர்ந்து கொள்ள தயாராகவுள்ளோம். அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.
நீர்வளத்துறையில் கேட்டபோது, மோட்டார் மற்றும் குழாய் பழுது சரி செய்து சீக்கிரமே காடு குட்டைக்கு சுத்திகரித்த நீர் வழங்கப்படும். முதலில் தினசரி 1 லட்சம் லிட்டர் நீர் வழங்கப்படும். படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும் என்றனர்.