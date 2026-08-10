தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ 'எல் நினோ' தாக்கத்தால்  வறட்சி அச்சுறுத்தல்: தனி நிவாரண நிதியம் அமைக்க வலியுறுத்தல்

'எல் நினோ' தாக்கத்தால்  வறட்சி அச்சுறுத்தல்: தனி நிவாரண நிதியம் அமைக்க வலியுறுத்தல்

'எல் நினோ' தாக்கத்தால்  வறட்சி அச்சுறுத்தல்: தனி நிவாரண நிதியம் அமைக்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:38 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:38 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

உடுமலை: 'எல் நினோ' காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய வறட்சி மற்றும் பொருளாதார பாதிப்புகளை சமாளிக்க, வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை சார்பில் மாநில அளவில் தனி 'வேளாண் பேரிடர் நிவாரண நிதியம்' உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

'எல் நினோ' தாக்கத்தால் தொடர்ச்சியான வறட்சி அல்லது ஒழுங்கற்ற மழை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், வேளாண் துறை பருவநிலைக்கு ஏற்ற பயிர் மாற்றம், குறைந்த நீரில் வளரும் சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், வறட்சியைத் தாங்கும் தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் சாகுபடி, சொட்டு மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசன முறைகளை பின்பற்ற, விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தி வருகிறது.

இதனால், சாகுபடி பரப்பு பெருமளவு குறைந்துள்ளதோடு, தென்னை உள்ளிட்ட நிலைப்பயிர்களும் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால், விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கும் நிலையில், தனி நிதியம் உருவாக்கி, விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

விவசாயிகள் கூறியதாவது:

எல் நினோ பாதிப்பால் பயிர்கள் கருகி விவசாயிகள் இழப்பைச் சந்தித்தால், உடனடி நிவாரணம் வழங்க, மாநில அளவில் தனி வேளாண் பேரிடர் நிவாரண நிதியம் இன்னும் இல்லை.

தற்போது பொதுப்பேரிடர் நிதியிலிருந்து இழப்பீடு வழங்கப்படும் நிலையில், அந்தத் தொகை கிடைக்க நீண்ட காலம் ஆகிறது. பயிர்க்காப்பீடு பெறுவதிலும் பல நடைமுறை சிக்கல்கள் இருப்பதால், வறட்சிக்காலங்களில் விவசாயிகள் கடன் சுமையில் சிக்குகின்றனர்.

மாநில அளவில் பிரத்யேக நிதியம் உருவாக்கப்பட்டால்தான், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடி இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க முடியும்.

வேளாண் துறை பரிந்துரைக்கும் பயிர் முறை மாற்றங்கள் மகசூலைக்காப்பாற்றும்; ஆனால், 'வேளாண் பேரிடர் நிவாரண நிதியம்' விவசாயியின் வாழ்வாதாரத்தையே காப்பாற்றும்.

எனவே, வேளாண் உள்ளிட்ட உழவர் நலத்துறை சார்ந்து, தனி பேரிடம் நிதியம் உருவாக்கி, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு தேவையான நிதியை விடுவித்தால், விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம், உடனடியாக கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us