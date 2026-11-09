கல்வியும் கலையும் வாழ்வை உயர்த்தும்: பின்னணி பாடகி நஞ்சியம்மாள் உருக்கம்
கல்வியும் கலையும் வாழ்வை உயர்த்தும்: பின்னணி பாடகி நஞ்சியம்மாள் உருக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:20 AM
காரமடை: காரமடை அருகே உள்ள கோபனாரி பழங்குடியின கிராமத்தில், தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இதில் சுற்றுவட்டார பழங்குடியின கிராமங்களை சேர்ந்த குழந்தைகள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர்.
தேசிய விருது பெற்ற இருளர் பழங்குடியின நாட்டுப்புற திரைப்பட பின்னணி பாடகி நஞ்சியம்மாள் தலைமை தாங்கி பேசியதாவது:
மனிதனையும் சமுதாயத்தையும் உயர்த்துவதற்கு கல்வியும், கலையும் முக்கியம். கல்வி நம்மை வளர்க்கும். கலை நம்முடைய அறிவை விசாலப்படுத்தும். நான் பள்ளிக்கூடம் சென்று அதிகம் படிக்காதவள்.
இரண்டாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த நான், இன்று இந்த அளவிற்கு உயர்ந்து, உலகமெல்லாம் சுற்றி வருகிறேன் என்றால் அதற்கு என் பாரம்பரிய கலை தான் காரணம்.
அதிகம் படிக்காத நானே இவ்வளவு உயரத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால், நீங்கள் நன்றாக படித்து உயர்ந்த நிலைக்கு வரும்போது, உலகம் முழுக்க அறியப்படுவீர்கள். இப்போது நாம் சிலரை தேடி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம்.
எதிர்காலத்தில் அவர்கள் நம்மை தேடி வர வேண்டும். அத்தகைய உன்னதமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளத்தான் நாம் பள்ளிக்கூடங்களை நோக்கி செல்கிறோம். எனவே, கல்வியோடு சேர்த்து நம் பாரம்பரியக் கலையையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இதில், நேட்டிவ் மெடிக்கேர் அறக்கட்டளை இயக்குநர் சங்கரநாராயணன், முதன்மை செயல் அலுவலர் பிரபு சங்கர் உள்ளிட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.