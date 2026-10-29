புகையிலைப் பொருட்கள் ஒழிக்க கல்வி நிறுவனங்கள்தான் ‘போக்கஸ்’: 60 நாள் விழிப்புணர்வு துவக்கம்
புகையிலைப் பொருட்கள் ஒழிக்க கல்வி நிறுவனங்கள்தான் ‘போக்கஸ்’: 60 நாள் விழிப்புணர்வு துவக்கம்
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
கோவை: மத்திய சுகாதார குடும்பநல அமைச்சகம் சார்பில் 2024 முதல், ‘புகையிலை இல்லா இளையோர்’ என்ற தலைப்பில், 60 நாட்களுக்கு தொடர் விழிப்புணர்வு பிரசாரம் நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான பிரசாரம், நேற்று துவங்கியது. டிச. 26ல் முடிகிறது.
கடந்த இரு ஆண்டுகளில், பள்ளி, கல்லுாரிகளில் புகையிலை இல்லா வளாகம் என்ற விழிப்புணர்வு பலகை வைப்பது, கல்வி நிறுவனங்கள் சுற்றி 100 மீ., தொலைவில் புகையிலை பொருட்கள் விற்பதற்கு தடை விதிப்பது, பொது இடங்களில் புகைப்பிடிக்க கூடாது என்ற விழிப்புணர்வு வாசகம், விளம்பரங்கள் தியேட்டர்களில் வெளியிடப்பட்டன.
அதிக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதற்காக, கடந்தாண்டுக்கான சிறந்த மாநில விருதுக்கு தமிழகம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, கல்வி நிறுவனங்களில் அதிக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் உடல், சமூக ரீதியான பாதிப்புகளை விளக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
‘‘சுகாதாரத்துறை உதவியுடன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும். அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும், புகையிலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். புகையிலை விற்பனையை தடுக்க வாரம் இரு நாட்கள் ஆய்வு செய்யப்படும். பிற துறைகளுடன் இணைந்து, 60 நாட்கள் தீவிர பிரசாரம் செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது,’’ என்று நம் நிருபரிடம் சொன்னார் மாவட்ட புகையிலை போதைப்பொருள் தடுப்பு மைய அலுவலர் சரண்யா.