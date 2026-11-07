/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அரங்கநாதர் கோயிலில் ஏகாதசி வைபவம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:18 PM
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மேட்டுப்பாளையம்:
காரமடை அரங்கநாதர் கோயிலில், அதிகாலை நடை திறக்கப்பட்டது, மூலவர் அரங்கநாதசுவாமிக்கு, சிறப்பு திருமஞ்சனம், கால சந்தி பூஜை நடந்தன. ஐப்பசி மாத கிருஷ்ண பக் ஷ ஏகாதசி வைபவத்தை முன்னிட்டு, விஷ்வக்சேனர், புண்ணியாகவசனம், கலச ஆவாஹனம் நடந்தன.
உற்சவர் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத அரங்கநாத சுவாமிக்கு பால், தயிர், நெய், தேன், இளநீர், மஞ்சள், சந்தனம் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் திருமஞ்சனம் செய்யப்பட்டது.
அரங்கநாத பெருமாள், கோயிலில் பிரதக்ஷனமாக வந்து, ஆஸ்தானம் அடைந்தார். உச்சிக்கால பூஜை, சாற்றுமுறை சேவாகாலம், மகா தீபாராதனை முடிந்து, தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. கோயில் ஸ்தலத்தார் வேதவியாச பட்டர், திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி, அர்ச்சகர்கள், மிராசுதாரர்கள், செயல் அலுவலர் முத்துசாமி பங்கேற்றனர்.