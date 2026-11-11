/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/245 கிராம் தங்க நகைகளை ஒப்படைத்த முதியவர்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம், அரியப்பபுரத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், 68, என்பவர் வாகனத்தில் சென்றபோது, தனது பையை தவறவிட்டார். அதில் 245 கிராம் தங்க நகைகள், ரூ.5000 பணம் இருந்தது.
அவ்வழியாகச் சென்ற மேட்டூரைச் சேர்ந்த பாப்பையா 76, அந்தப் பையை எடுத்துப் பார்த்தபோது, அதில் தங்க நகைகள், பணம் இருப்பதை அறிந்தார். உடனடியாக பாவூர்சத்திரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தார்.
இதையடுத்து, பாவூர்சத்திரம் இன்ஸ்பெக்டர் வேல்கனி உரியவரிடம், நகைகள் மற்றும் பணத்தை ஒப்படைத்தார். நேர்மையுடன் செயல்பட்ட முதியவர் பாப்பையாவை மாவட்ட எஸ்.பி., ஸ்டாலின் பாராட்டினார்.