/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ரயில் மோதி முதியவர் பலி
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:46 PM
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கருமத்தம்பட்டி: அருகம்பாளையம் அருகே ரயில் மோதி முதியவர் பலியானார்.
கருமத்தம்பட்டி அடுத்த அருகம்பாளையம் தண்டவாளம் அருகே, முதியவர் சடலம் கிடப்பதாக, போத்தனுார் ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போலீசார், 50 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலத்தை மீட்டு, பிரேதப்பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். இறந்தவரின் இடது கையில், இரட்டை இலையும், எம்.ஜி.ஆர்., வி.பி.எம்., வி.பி.வி., என பச்சை குத்தப்பட்டு இருந்தது. இதை கொண்டு, இறந்தவர் யார், எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.