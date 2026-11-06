கோவை ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு பட்டியலுக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒப்புதல்
கோவை ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு பட்டியலுக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 05, 2026 10:30 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:30 PM
கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட பட்டியலுக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
2027 ஜன., 1ம் தேதியை தகுதி நாளாககொண்டு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தபணிகள் தொடங்க உள்ளன. இதையொட்டி, கோவையில் உள்ள 10 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக அனைத்து தொகுதிகளிலும் இருந்து முன்மொழிவுகள் பெறப்பட்டன.
மறுசீரமைப்பு முன்மொழிவுகளை இறுதி செய்வது தொடர்பாக, சமீபத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
இந்நிலையில், கோவை மாவட்ட ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு பட்டியலுக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதன்படி, 1,200க்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகளை பிரித்து, புதிதாக 8 ஓட்டுச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. அதேபோல், பூஜ்ஜியம் என்ற நிலையில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்த 31 ஓட்டுச்சாவடிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், 84 ஓட்டுச்சாவடிகளின் பிரிவுகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. தொகுதி வாரியாக, சூலுார் 6, கவுண்டம்பாளையம் 1, தொண்டாமுத்துார் 2, சிங்காநல்லுார் 6, பொள்ளாச்சி 1 என 16 ஓட்டுச்சாவடிகள் வேறு பகுதிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒரே வளாகத்தில் உள்ள கட்டிடங்களை மாற்றி 16 ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 27 ஓட்டுச்சாவடிகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, மறுசீரமைப்புக்கு முன் 3,563 ஆக இருந்த ஓட்டுச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை, தற்போது 3,544 ஆக குறைந்துள்ளது. மாவட்ட அளவில் மொத்தம் 19 ஓட்டுச்சாவடிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகபட்சமாக கவுண்டம்பாளையம், கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் 4 ஓட்டுச்சாவடிகள் அதிகரித்துள்ளன. பொள்ளாச்சியில் அதிகபட்சமாக 14 ஓட்டுச்சாவடிகள் குறைந்துள்ளன.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, 1,065 ஓட்டுச்சாவடிகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. இதில், புதிதாக பெயர் சேர்க்க படிவம் 6 உட்பட ஆதார் எண் இணைப்பு, தொகுதி மாற்றம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக மொத்தம் 5,656 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இதில், பெயர் சேர்க்க 2,754 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.மேலும், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரிகளில் செயல்படும் தேர்தல் எழுத்தறிவு மன்றங்கள் சார்பில் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகளும் நடத்தப்பட உள்ளன,’ என்றனர்.