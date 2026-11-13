தேர்தல் வெற்றி தோல்வி பெண்கள் கையில்! மாவட்டத்தில் 27.68 லட்சம் வாக்காளர்கள்
தேர்தல் வெற்றி தோல்வி பெண்கள் கையில்! மாவட்டத்தில் 27.68 லட்சம் வாக்காளர்கள்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:02 PM
கோவை: 2027 ஜனவரி 1ம் தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியலை திருத்தம் செய்ய ஆணையம் அறிவுறுத்தியது. முதல் கட்டமாக, கோவை மாவட்டத்தில் 1,200 வாக்காளர்களுக்கு அதிகமாக உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டன. 3,563 ஓட்டுச்சாவடிகளில், குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்த மற்றும் வாக்காளர்களே இல்லாத ஓட்டுச்சாவடிகள் அடையாளம் காணப்பட்டன. இதில், 19 ஓட்டுச்சாவடிகள் நீக்கப்பட்டு, 3,544 இறுதி செய்யப்பட்டது.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரான கலெக்டர் பவன்குமார் வெளியிட்டார். ஏப்ரல் 6ல் வெளியிட்ட பட்டியலில் 27,44,472 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். தொடர்ந்து ‘அப்டேட்’ செய்யப்பட்டு வந்தது. நேற்று வெளியிட்ட பட்டியலின் படி, 37,343 வாக்காளர்கள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டனர். 12,995 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். தற்போது ஆண் வாக்காளர்கள் – 13,33,590, பெண் வாக்காளர்கள் – 14,34,688, மூன்றாம் பாலினத்தவர் – 542 என, 27,68,820 பேர் உள்ளனர். மாவட்ட அளவில், 24,348 வாக்காளர்கள் அதிகமாகி உள்ளனர்.
பெண்களே அதிகம்
10 சட்டசபை தொகுதியிலும் பெண் வாக்காளர்களே அதிகமாக உள்ளனர். ஆண்களை விட, 1,01,098 பெண் வாக்காளர்கள் கூடுதலாக இருக்கின்றனர். இனி தேர்தல்களில் வெற்றி, தோல்வியை தீர்மானிக்கக் கூடியவர்களாக பெண்களே இருப்பர். அதிக வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதியாக கவுண்டம்பாளையமும், குறைந்த வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதியாக வால்பாறையும் உள்ளன.
வாக்காளர்கள் நீக்கம்
255 வாக்காளர்கள் இறப்பு, முகவரி மாறிச் சென்றது – 9,547, பல்வேறு இடங்களில் ஓட்டுரிமை இருந்தது – 3,193 என, 12,995 வாக்காளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்களது பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டன. இதில், ஆண்கள் – 6,028, பெண்கள் – 6,960, மூன்றாம் பாலினத்தவர் – 7.
வாக்காளர்கள் சேர்ப்பு
பிப்ரவரி 24 முதல் நேற்று (நவ., 12) வரை பெறப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் படி, ஆண்கள் – 12,859, பெண்கள் – 20,469, மூன்றாம் பாலினத்தவர் – 15 என, 37,343 பேர் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றனர். சர்வீஸ் ஓட்டு – 559, வெளிநாடுகளில் வசிப்போராக 339, மாற்றுத்திறனாளிகள் – 15,762 ஓட்டுகள் உள்ளன.
கட்சியினர் வாக்குவாதம்
வரைவு பட்டியல் வெளியிடுவதற்கு முன்பாக, கலெக்டர் இருக்கைக்கு அருகில் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் வரிசையாக நின்றிருந்தனர். கலெக்டர் வந்ததும் அவருக்கு அருகே காங்கிரஸ் பிரதிநிதி கார்த்திக் நுழைந்தார். நகல் பெறுவதற்காக, கலெக்டருக்கு அருகே நின்றிருந்த அ.தி.மு.க. பிரதிநிதி ராஜேந்திரன் கோபமாகி, ‘நீங்கள் நகலை வாங்கக் கூடாது’ என கூறியதால், சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அவர்களை தேர்தல் பிரிவினர் சமாதானம் செய்தனர். தனித்தனியாக கட்சியினரை வரவழைத்து பட்டியல் நகலை கலெக்டர் வழங்கினார்.
‘வாக்காளர்களை தேடி
அட்டை கொடுக்கணும்’
அரசியல் கட்சியினர் கூறுகையில், ‘சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் செய்தபோது, எந்த இடத்தில் வசித்தார்களோ அங்கு பெயர் சேர்க்கப்பட்டது. இப்போது பலரும் இடம் பெயர்ந்து விட்டனர். அதனால், முகவரி மாற்றம் செய்வதற்கான படிவங்கள் தர வேண்டும். கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கேட்டால் கொடுக்க வேண்டும். அனைத்து தொகுதிகளிலும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை வழங்கப்படாமல் இருக்கின்றன’ என்றனர்.
அதற்கு, ‘அடையாள அட்டைகள் தபால் துறை மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர்களின் முகவரிக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படுகின்றன. சென்றடையாத அடையாள அட்டைகளே அலுவலகத்துக்கு திரும்பி வந்துள்ளன. வாக்காளர்களை கண்டறிந்து அவர்களிடம் வழங்க முயற்சிக்கப்படும்’ என்றார் கலெக்டர்.