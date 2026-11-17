புதிய லிப்ட்களுக்கு மின்சார வசதி ரூ.5.29 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர்
புதிய லிப்ட்களுக்கு மின்சார வசதி ரூ.5.29 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
கோவை: போத்தனுார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ‘அம்ரித் பாரத்’ திட்டத்தின்கீழ் ரூ.26 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகள் நடந்துவருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக நடைமேம்பாலம்(எப்.ஓ.பி.) அமைக்கப்பட்டு, தலா 13 பேர் பயணிக்கும் விதமாக இரண்டு லிப்ட்கள் நிறுவப்பட உள்ளன.
இவற்றுக்கு மின் வினியோக வசதிகளும் ஏற்படுத்தும் வகையில் கேபிள் பதித்தல், பாதுகாப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், மின் இணைப்புகளை சோதனையிட்டு செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல் உள்ளிட்ட பணிகள், ரூ.5 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 86 மதிப்பீட்டில் செய்ய ‘டெண்டர்’ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பணிகளை 12 மாதங்களில் முடிக்க, ஒப்பந்ததாரருக்கு கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, ‘பிட் லைன்’, ‘சிக் லைன் ஷெட்’ உள்ளிட்ட பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
பணிகள் அனைத்தும் முடியும் பட்சத்தில், கோவை ஸ்டேஷனில் நிலவும் நெரிசல் பிரச்னைக்கு தீர்வாக, போத்தனுார் உருவெடுக்கும் என்று நம்புகின்றனர் ரயில் பயணிகள்.