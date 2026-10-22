சிகிச்சை பலனின்றி யானை உயிரிழப்பு

UPDATED : அக் 14, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:26 AM
பொள்ளாச்சி: நவமலை மின்வாரிய குடியிருப்பு பகுதியின் பின்புறம் வனப்பகுதியில், உடல் நலக்குறைவால் மிகவும் மோசமான நிலையில் படுத்திருந்த யானை குறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
வனத்துறை பணியாளர்கள், கால்நடை மருத்துவ குழுவினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று, பாதிக்கப்பட்ட யானைக்கு மருத்துவசிகிச்சை அளித்தனர். 10 மணி நேரத்துக்கு மேலாக சிகிச்சை அளித்தும் யானையை காப்பாற்ற இயலவில்லை, என பொள்ளாச்சி வனச்சரகர் அப்துல்லா தெரிவித்தார்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், ‘இறந்த 50 வயதான பெண் யானை உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது. முதுமை, வயிற்றுப்புண், உட்புற உறுப்புகளில் ஏற்பட்ட தொற்று நோய் காரணங்களாக இறந்திருக்க கூடும் என கால்நடை மருத்துவர்கள் முதற்கட்டமாக கணித்துள்ளனர்.
தேவையான மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வக பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது,’ என்றனர்.