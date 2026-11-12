வாகனங்களை மறிக்கும் யானைகள் கவனமாக பயணிக்க அறிவுரை
வாகனங்களை மறிக்கும் யானைகள் கவனமாக பயணிக்க அறிவுரை
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:52 PM
வால்பாறை: வால்பாறை – அதிரப்பள்ளி ரோட்டில், பகல் நேரத்தில் வாகனங்களை யானைகள் வழிமறிப்பதால், சுற்றுலாபயணியர் பீதியடைந்துள்ளனர்.
தமிழக – கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள வால்பாறைக்கு, சுற்றுலா பயணியர் அதிக அளவில் வருகின்றனர். சாலக்குடி ரோட்டில் உள்ள அதிரப்பள்ளி அருவிக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சமீபகாலமாக வால்பாறை – அதிரப்பள்ளி அருவிக்கு செல்லும் ரோட்டில் கபாலி என்ற ஒற்றை யானை, பகல் நேரத்தில் ரோட்டில் முகாமிடுகிறது. அவ்வப்போது வாகனங்களை வழிமறிக்கிறது. அதேபோன்று, குட்டிகளுடன் யானைகள் முகாமிடுகின்றன. இதனால், இந்த ரோட்டில் வாகனங்களில் செல்லும் இருமாநில சுற்றுலா பயணியர் பீதிஅடைந்துள்ளனர்.
வனத்துறையினர் கூறியதாவது:
கேரளாவில் மழைப்பொழிவு வெகுவாக குறைந்த நிலையில், அதிரப்பள்ளி, சார்பா உள்ளிட்ட அருவியை காண, இருமாநில சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் வாகனங்களில் வந்து செல்கின்றனர்.
வழக்கமாக இந்த ரோட்டில் யானைகள் அதிகம் நடமாடுகின்றன. குறிப்பாக, ‘கபாலி’ யானை அடிக்கடி ரோட்டில் முகாமிட்டு, வாகனங்களை வழிமறிப்பது வாடிக்கை யாகிவிட்டது. இருப்பினும் யாரையும் தொந்தரவு செய்வதில்லை.
வால்பாறை – அதிரப்பள்ளி ரோட்டில் ‘கபாலி’ முகாமிடுவதால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்லும் சுற்றுலா பயணியர் மிகவும் கவனமாக செல்ல வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.