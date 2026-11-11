தீபாவளி கொண்டாட்டத்தால் வனத்தில் யானைகள் தவிப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
வால்பாறை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பட்டாசு வெடி சப்தத்தால், யானைகள் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறாமல் உள்ளன.
தமிழக – கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள வால்பாறையில், பருவமழைக்கு பின் வனவளம் செழுமையாக உள்ளதால், யானைகள் அதிகளவில் முகாமிட்டுள்ளன. இவை பகல் நேரத்தில் தேயிலை எஸ்டேட்டை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியிலும், இரவு நேரத்தில் தொழிலாளர் குடியிருப்பு பகுதியிலும் முகாமிட்டு, தொழிலாளர்களின் வீடுகள், பள்ளி சத்துணவு கூடம், ரேஷன் கடைகளை இடித்து பொருட்களை சேதப்படுத்துகின்றன.
இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி எஸ்டேட் பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பட்டாசு வெடித்து மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். பட்டாசு வெடி சப்தத்தால், யானைகள் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியில் வரவில்லை. இதனால், தொழிலாளர்கள் நிம்மதியாக பண்டிகையை கொண்டாடினர்.