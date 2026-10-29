சாலை விபத்தினால் காயமடைந்தவர்களுக்கு அவசர சிகிச்சை: அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவசம்
சாலை விபத்தினால் காயமடைந்தவர்களுக்கு அவசர சிகிச்சை: அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவசம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
உடுமலை: சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு, தமிழக அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில், முதல் 48 மணி நேரத்திற்கு அவசர உயிர் காக்கும் சிகிச்சை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
தமிழக அரசின் ‘இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48’ திட்டம் தமிழகத்தில், சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்படும் நபர்களுக்கு, உயிர் காக்கும் முதலுதவி சிகிச்சையை உடனடியாக வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ், சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில், முதல், 48 மணி நேரம், அவசர உயிர் காக்கும் சிகிச்சை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
இதற்கு, எந்தவித கட்டணமும் வசூலிக்கக்கூடாது: முதல், 48 மணி நேரத்திற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமோ அல்லது அவர்களது உறவினர்களிடமோ, மருத்துவமனைகள் எந்த ஒரு கட்டணத்தையும் வசூலிக்கக்கூடாது.
இத்திட்டத்திற்கான முழு செலவையும் தமிழக அரசே ஏற்கும். ஒரு நபருக்கு அதிகபட்சமாக, ரூ.2 லட்சம் வரை சிகிச்சை வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி, தமிழக எல்லைக்குள் சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்படும் அனைவருக்கும், இத்திட்டம் பொருந்தும்.
முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத்திட்ட அட்டை இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் அனைவருக்கும் இலவச சிகிச்சை உண்டு.
பொதுமக்கள், சாலை விபத்தைக்கண்டவுடன் உடனடியாக, 108 ஆம்புலன்ஸ் தொடர்பு கொள்ளவும். அவர்கள் வந்து, அருகில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அல்லது தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்து உயிர் காக்கும் சிகிச்சையை தொடங்குவார்கள்.
48 மணி நேரத்திற்கு பிறகும், நோயாளியின் நிலை சீராக இல்லாத பட்சத்தில், அதே மருத்துவமனையிலோ அல்லது விருப்பமுள்ள வேறு மருத்துவமனையிலோ முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டம் வாயிலாக தொடர் சிகிச்சை வழங்கப்படும்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளும், இத்திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்த, மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் அனைவரும் இத்திட்டம் குறித்து அறிந்து, சாலை விபத்து நேரிடும் போது தயங்காமல், 108 ஆம்புலன்ஸ் அழைத்து உயிர்களைக் காக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தெரிவித்துள்ளார்.