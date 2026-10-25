அரசு மருத்துவமனையில் சீரியஸ் நிலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு
அரசு மருத்துவமனையில் சீரியஸ் நிலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு
ADDED : செப் 29, 2026 09:53 PM
கோவை: விபத்து, பக்கவாதம், மாரடைப்பு, தற்கொலை உள்ளிட்ட, அவசர சிகிச்சைக்கு வருவோர், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படுவர். ‘கிரீன் ஜோன்’ பிரிவில், அதிக ஆபத்தில்லாத சிகிச்சையும், சிவப்பு, மஞ்சள் பிரிவில், தீவிர பாதிப்புக்குள்ளானோருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.
கோவை மட்டுமல்லாமல், திருப்பூர், நீலகிரி, ஈரோடு மாவட்டங்களில் இருந்தும், சிக்கலான உயர் சிகிச்சைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தினசரி 250 பேர் வரை, இங்கே சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். ஆனால், போதிய மருத்துவர்கள் இல்லாததால், நீண்டநேரம் காத்திருக்க வைப்பது, நோயின் தீவிரத்தை எடுத்துரைக்காமை உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்கள் எழுகின்றன.
தொடரும் காலியிடம் இப்பிரிவில் 10 டாக்டர்கள் இருந்த நிலையில், 3 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. இப்பிரிவுகளுக்கு, மூன்று ஷிப்ட்களில் வேலை செய்ய, போதிய டாக்டர்கள் இல்லை. இதனால் ஆறு மாதங்களாக, மற்ற துறைகளில் உள்ள டாக்டர்களுக்கு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் மாற்றுப்பணி வழங்கப்படுகிறது.
தினசரி வெவ்வேறு டாக்டர்கள் வருவதால், நர்ஸ்கள் கூறுவதன் அடிப்படையிலே சிகிச்சை வழங்குவது தொடர்கிறது. சுழற்சி முறையில் இங்கு வருவதால், அந்தந்த துறை சார்ந்த பணிகளும் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இடங்களை அதிகரிக்கணும்
தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான முதுகலை படிப்புக்கு, மூன்று இடங்களே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், பயிற்சி மருத்துவர்கள் கொண்டு சிகிச்சை அளித்தாலும், நோயாளிகளை சமாளிக்க முடிவதில்லை.
மற்ற அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகளில் 5–8 இடங்கள் உள்ள நிலையில், கோவை போன்ற முக்கிய நகரங்களுக்கு, கூடுதல் முதுகலை இடங்கள் அளிக்க மருத்துவ கல்வி இயக்குனரகம் முன்வர வேண்டும் என்பது, இப்பிரிவு டாக்டர்களின் கோரிக்கை.
அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘அதிக நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு வருவதால், கூடுதலாக 7–10 டாக்டர்கள் நியமிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. முதுகலை முடித்து இரண்டு ஆண்டுகள் மருத்துவ சேவையில் ஈடுபடுவோருக்கு, அத்துறை சார்ந்த சிகிச்சை வழங்க, தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு நியமிக்கலாம். பொதுமக்களுக்கான மருத்துவ சேவைக்கு, எங்கெல்லாம் தேவை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து, அதற்கேற்ப டாக்டர்கள் நியமித்தால் தான், சிறப்பான சிகிச்சை சாத்தியமாகும்’ என்றனர்.