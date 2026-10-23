சமவெளி பகுதிகளில் கிடைக்கும் மழை நீரை சேமிக்க வலியுறுத்தல்
சமவெளி பகுதிகளில் கிடைக்கும் மழை நீரை சேமிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:24 PM
கோவை: மாவட்டம் முழுவதும் நேற்று முன்தினம் இரவு பரவலாக மழை பெய்தது. சிறுவாணி அடிவாரத்தில் 12 மி.மீ. பதிவானது. அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் துாறல் விழுந்தது. 33.78 அடிக்கு நீர் இருப்பு உள்ளது. 6.2 கோடி லிட்டர் எடுக்கப்பட்டது.
பிற பகுதிகளில் பெய்த மழையளவு:
பீளமேடு – 39.40, வேளாண் பல்கலை – 53, பெ.நா.பாளையம் – 60.80, மேட்டுப்பாளையம் – 36, பில்லுார் அணை – 20, அன்னுார் – 30, கோவை தெற்கு – 27, சூலுார் – 18, வாரப்பட்டி – 14, தொண்டாமுத்துார் – 25, மதுக்கரை – 16, போத்தனுார் – 31.8, பொள்ளாச்சி – 14, மாக்கினாம்பட்டி – 12, கிணத்துக்கடவு – 16.3, ஆழியார் – 96.8 மி.மீ. பதிவானது.
அக்., 2வது வாரத்தில் பருவமழை துவங்கி இருந்தாலும், நகரிலேயே கொட்டித் தீர்க்கிறது. நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெய்யாததால் நொய்யலில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படவில்லை. குளங்களுக்கும் நீர் வரத்து இல்லை.
‘‘சமவெளியில் கிடைக்கும் மழைநீரை சேமிக்க வேண்டும். குளங்கள், குட்டைகள், நீர்வரத்து கால்வாய்கள், தடுப்பணைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலை சார்ந்த கட்டமைப்புகளை பாதுகாப்பதுடன், தொடர்ந்து கண்காணித்து, முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்,’’ என்கிறார் குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் மணிகண்டன்.