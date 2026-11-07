போனஸ் கேட்டு ஊழியர் ஸ்டிரைக்: மேட்டுப்பாளையத்தில் குப்பை குவியல்
போனஸ் கேட்டு ஊழியர் ஸ்டிரைக்: மேட்டுப்பாளையத்தில் குப்பை குவியல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் நகரில் தனியார் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள், கடந்த ஒரு வாரமாக போனஸ் வழங்க கோரி, வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நகரில் குப்பை அகற்றும் பணி தடைபட்டதால், ஆங்காங்கு குப்பை குவியலாக குவிந்துள்ளன.
மேட்டுப்பாளையம் கேண்டையூர் சாலையில் இருந்து தாசம்பாளையம் இணைப்பு சாலைக்கு செல்லும் சாலையில், டிரான்ஸ்பார்மர் உள்ளது. இதிலிருந்து சுற்றுப் பகுதி உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு மின்சாரம் செல்கிறது. டிரான்ஸ்பார்மர் அருகே பொதுமக்கள் குப்பைகளை குவித்து வைத்துள்ளனர். இந்த குப்பைகளை சுத்தம் செய்யாததால், சாலையில் சிதறி கிடந்தன. மேலும் டிரான்ஸ்பார்மரில் பராமரிப்பு செய்ய செல்ல வழி இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில்,' நகராட்சி நிர்வாகம், நகரில் உள்ள குப்பைகளை சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மின்சாரம் சம்பந்தமான இடத்தில் உள்ள குப்பைகளை தினமும் சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.