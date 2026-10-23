வண்டிக்கு இஞ்சின்; மனிதனுக்கு இதயம் இதயநோய் நிபுணர் டாக்டர் அர்த்தநாரி பேச்சு

வண்டிக்கு இஞ்சின்; மனிதனுக்கு இதயம் இதயநோய் நிபுணர் டாக்டர் அர்த்தநாரி பேச்சு
வண்டிக்கு இஞ்சின்; மனிதனுக்கு இதயம் இதயநோய் நிபுணர் டாக்டர் அர்த்தநாரி பேச்சு
ADDED : செப் 28, 2026 05:31 PM
கோவை: அரசு மருத்துவமனை இதயவியல் துறையின் பொன்விழாவையொட்டி அங்கு பணிபுரிந்த மூத்த இதயவியல் டாக்டர்கள் சித்தையன், அர்த்தநாரி, பெரியசாமி, தர்மராஜ் ஆகியோர் விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
விருது ஏற்புக்கு பின், டாக்டர் அர்த்தநாரி பேசியதாவது:
வண்டிக்கு என்ஜின் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல மனிதனுக்கு இதயம் முக்கியம். அது நின்றால் அனைத்து உறுப்புகளும் செயலிழக்கும்.
என் 50 ஆண்டு கால அனுபவத்தில், வீட்டுக்கு வீடு சர்க்கரை, ரத்த கொதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டோர் இருப்பதை காண்கிறேன். நாள்பட்ட சர்க்கரை, ரத்த அழுத்த பாதிப்பு இருந்தால், கரோனரி ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு, பின் அது கட்டியாக மாறும்.
கோவை அரசு மருத்துவமனையில், 1976ல் இதயநோய் பிரிவு துவங்கப்பட்டது. நான் இப்பிரிவில் பணியாற்றிய 1991ல்தான், தனி கட்டடத்தில் இதய நோய் பிரிவு துவங்கினோம். ஓபி.பிரிவும் துவங்கப்பட்டது.
இன்று உயரிய மருத்துவ வசதிகள் கொண்ட பிரிவாக மாறிவிட்டது. ஆஞ்சியோகிராம், ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி, ஓசிடி., ஸ்டென்ட் சிகிச்சை வசதிகள் உள்ளன.
ஏழை, நடுத்தர, பொருளாதார வசதி கொண்டவர்கள், தங்களின் சேமிப்பை மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செலவழிக்காமல், அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னதாக, இதயநோய் பிரிவு துறைத்தலைவர் டாக்டர் நம்பிராஜன் வரவேற்றார். இப்பிரிவு டாக்டர்கள் சக்ரவர்த்தி, ஜெகதீஷ், விஸ்வநாதன், மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் கண்ணதாசன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். முன்னதாக உலக இதய தினத்தை முன்னிட்டு, விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.