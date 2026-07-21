/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ வானியல் அதிசயங்களை ரசித்து மகிழலாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:29 AM
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கோவை: அவிநாசி ரோடு, கொடிசியா வர்த்தக கண்காட்சி வளாகத்தில் 'கோவை புத்தகத்திருவிழா 10 வது பதிப்பு' நடந்து வருகிறது. இதையொட்டி, மண்டல அறிவியல் மையம் சார்பில் ஒரு சிறப்பு வான் நோக்கும் நிகழ்வு கண்காட்சியில்ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 26ம் தேதி வரைதினந்தோறும் மாலை 6மணி முதல் வான் நோக்கும் நிகழ்வு நடைபெறும்.
மண்டல அறிவியல் மையத்தின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொலைநோக்கி வழியாக வானியல் அதிசயங்களைக் கண்டு ரசிக்கலாம்.
மாணவர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் விண்வெளிகுறித்து ஆர்வம் கொண்டவர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மண்டல அறிவியல் மையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.