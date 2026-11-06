மாநில வட்டெறிதல் போட்டி அன்னூர் மாணவன் சாதனை: சார் படம் உண்டு
மாநில வட்டெறிதல் போட்டி அன்னூர் மாணவன் சாதனை: சார் படம் உண்டு
UPDATED : நவ 05, 2026 09:56 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:56 PM
அன்னூர்: அன்னூர் மாணவர், மாநில அளவிலான வட்டெறிதல் போட்டியில், வெற்றி பெற்று தேசிய போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்.
பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில், 67 வது குடியரசு தின விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறுமைய அளவிலும், பின்னர் வருவாய் மாவட்ட அளவிலும் போட்டிகள் நடந்தன.
அன்னூர் அருகே நல்லி செட்டி பாளையத்தைச் சேர்ந்த கே.ஜி. மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியின் 11ம் வகுப்பு மாணவர் இனியவன், கோவை மாவட்ட அளவில் வட்டெறிதலில் முதலிடம் பெற்று, மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.
சேலத்தில் நடந்த மாநில அளவிலான 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான வட்டெறிதல் போட்டியில், 45.67 மீ., தூரம் வட்டெறிந்து, இரண்டாம் இடம் பெற்றார். இதையடுத்து, இந்திய பள்ளி விளையாட்டு கழகம், ஹரியானாவில் நடத்தும் தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளார்.
இவர் எட்டாம் வகுப்பு முதல், அன்னூர் அத்லெட்டிக் கிளப்பில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார். சாதித்த மாணவருக்கு, பயிற்சியாளர், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.