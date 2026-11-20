/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/எர்ணாகுளம்–பாட்னா ரயில் சேவை நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:26 PM
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கோவை: எர்ணாகுளம் – பாட்னா (பீஹார்) இடையேயான வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
எர்ணாகுளத்தில் இருந்து இன்று முதல் டிச., 11ம் தேதி வரை வெள்ளிதோறும் இரவு 9:30க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06085) திங்கள்தோறும் அதிகாலை 3:30க்கு பாட்னா அடைகிறது.
பாட்னாவில் இருந்து வரும் 24 முதல் டிச., 15 வரை செவ்வாய்தோறும் அதிகாலை 12:10க்கு புறப்படும் ரயில் (06086) வியாழன் காலை 10:45க்கு எர்ணாகுளம் அடைகிறது. திருச்சூர், பாலக்காடு, போத்தனுார், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும் என, தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.