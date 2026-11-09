/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை வழங்கியது ஈஷா
UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:06 PM
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தொண்டாமுத்தூர்: ஈஷா அறக்கட்டளை சார்பில், ஈஷா யோகா மையத்தை சுற்றியுள்ள மலை கிராமங்களை சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு, பட்டாசு மற்றும் புத்தாடைகள் வழங்கி தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது.
ஈஷா யோகா மையத்தை சுற்றியுள்ள தாணிகண்டி, மடக்காடு, பட்டியார்கோயில்பதி, சவுக்காடு, முள்ளங்காடு ஆகிய மலை கிராமங்களை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு, பட்டாசு மற்றும் புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன. மலை கிராமங்களில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் இனிப்பு, பட்டாசு வழங்கப்பட்டது.