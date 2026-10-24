முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரிகள் சங்கத்துக்கு இடம் தர கோரிக்கை
முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரிகள் சங்கத்துக்கு இடம் தர கோரிக்கை
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:16 PM
கோவை: முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரிகள் நலச்சங்கம் மற்றும் அறக்கட்டளைக்கு, ஒருங்கிணைந்த இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து சங்க தலைவர் ரத்தினம் கூறியதாவது:
பி.ஆர்.எஸ். வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மையத்தில் போலீசாரின் வாரிசுகள், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பல்வேறு அரசு போட்டி தேர்வுகளுக்கான எழுத்து மற்றும் உடல் திறன் பயிற்சிகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது சுமார் 100 பேர் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். மாணவர்களுக்கான நுாலகம், கணினி ஆய்வகம், பயிற்சி வகுப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகள் நான்கு சிறிய அறைகளில், வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளன. இதனால், பயிற்சி வகுப்புகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்துவதிலும், மாணவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை ஒரே இடத்தில் வழங்குவதிலும் சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன. அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், தனி இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
அவ்வாறு இடம் கிடைத்தால், அறக்கட்டளை சார்பில் கட்டடங்கள் கட்டி, பயிற்சி வசதிகளை மேம்படுத்துவதுடன், ஏழை, எளிய மாணவர்கள் மற்றும் தேவையுள்ளவர்களுக்கான நலத்திட்டங்களையும் விரிவுபடுத்த முடியும். தனியார் ரைபிள் பயிற்சி மையத்துக்கு பி.ஆர்.எஸ்., வளாகத்தில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதேபோல், சமூக நல நோக்கத்துடன் செயல்படும் எங்கள் அறக்கட்டளைக்கும் இடம் தர வேண்டும், என்றார்.