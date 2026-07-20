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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ சோதனை முறையில் வளர்ப்பு ... புதிய வாழை ரகம்:நோய் தாக்குதல் இருக்காது

﻿ சோதனை முறையில் வளர்ப்பு ... புதிய வாழை ரகம்:நோய் தாக்குதல் இருக்காது

﻿ சோதனை முறையில் வளர்ப்பு ... புதிய வாழை ரகம்:நோய் தாக்குதல் இருக்காது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:53 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:53 AM

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மேட்டுப்பாளையம்: 'மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த சிறுமுகையில் மூன்று புதிய வாழை ரகங்கள் சோதனை முறையில் வளர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை சூறாவளியையும் தாக்குப்பிடிக்கும். நோய் தாக்குதலும் இருக்காது.

மேட்டுப்பாளையம் அடுத்து, சிறுமுகை அருகே சம்பரவள்ளிப்புதூரில், விவசாயி விஸ்வநாதன் இயற்கை விவசாயம் செய்து வருகிறார். இவர் திருச்சியில் உள்ள தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருந்து, என்.ஆர்.சி.பி., 16, 19, 20 என்ற மூன்று ரக வாழைக் கன்றுகளை, கடந்த பத்து மாதங்களுக்கு முன் வாங்கி வந்து நடவு செய்தார்.

இதை ஆய்வு செய்வதற்கு திருச்சி வாழை ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து, முதன்மை விஞ்ஞானி பாக்கியராணி, முதன்மை தொழில்நுட்ப அலுவலர் துரை, விஞ்ஞானி சரண்யா ஆகியோர், விஸ்வநாதன் வாழைத்தோட்டத்திற்கு வந்தனர். இவர்கள் வாழை மரத்தின் உயரம், தாரின் நீளம் ஆகியவற்றை அளந்து, தாரில் உள்ள வாழைக்காய்கள் எவ்வாறு உள்ளது, அதன் எடைகளை அளவீடு செய்து, ஆய்வு செய்தனர். இதுகுறித்து முதன்மை விஞ்ஞானி பாக்கியராணி, முதன்மை தொழில்நுட்ப அலுவலர் துரை ஆகியோர் கூறியதாவது: புதிதாக வாழை ரகங்களை கண்டுபிடித்தால், அதை பல்வேறு விவசாயிகளிடம் கொடுத்து, வளர்க்கச் செய்வோம். ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ள சீதோஷ்ண நிலையில், எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதை பார்த்து அளவீடு செய்வோம். எதிர்பார்த்த அளவில் வளர்ந்து, உற்பத்தி செலவு குறைந்து, நல்ல மகசூல், சுவை இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த வாழையை ரகமாக அறிவித்து, நாடு முழுவதும் விவசாயம் செய்ய விவசாயிகளுக்கு கொடுப்போம்.

அந்த வகையில், என்.ஆர்.சி.பி., 16, 19, 20 என்ற மூன்று ரக வாழைக் கன்றுகளை, இவரது தோட்டத்தில் நடவு செய்ய கொடுத்தோம். தமிழகம் முழுவதும், 80 விவசாயிகளிடம் வழங்கினோம். இதில்,17 விவசாயிகள் நல்ல முறையில் வாழையை வளர்த்துள்ளனர். என்.ஆர்.சி.பி., 16 ரக வாழைப்பழத்தில், வைட்டமின் 'ஏ' சத்து அதிகம் உள்ளது. இதை சாப்பிட்டால் கண்ணுக்கு நல்லது. ஒரு தார், 20 லிருந்து, 25 கிலோ வரை எடை உள்ளது. என்.ஆர்.சி.பி., 19, வாழை குறைவான உயரத்தில் தார் விடும். இது சூறாவளி காற்றுக்கும் சேதம் அடையாது. என்.ஆர்.சி.பி., 20 வாழையில், வாடல் நோய், இலைப்புள்ளி நோய் தாக்குதல் இருக்காது. இந்த வாழையில் நோய் எதிர்ப்பு அதிகம் உள்ளது. இந்த வாழையை ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. மற்ற விவசாயிகள் தோட்டத்தில் உள்ள இந்த வாழை ரகங்களை ஆய்வு செய்த பின், விவசாயிகள் பயிர் செய்ய, வாழை ரகத்துக்கு பெயர் வைத்து அறிமுகம் செய்வோம்.

தி ருச்சி வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில், 420 வகையான வாழை ரகங்களை பயிர் செய்து உள்ளோம். விவசாயிகளுக்கு வாழை வளர்ப்பு குறித்தும், அதன் விளை பொருட்களை எவ்வாறு மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்வது குறித்தும், ஆராய்ச்சி மையத்தில் பயிற்சி அளித்து வருகிறோம். இதற்கு விவசாயிகள் முன்வர வேண்டும். அதற்கு திருச்சியில் உள்ள தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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