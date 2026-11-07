‘நாய், ஆடு, மாடுகள் போன்ற உயிரினங்களை துன்புறுத்தும் வகையில் வெடிச்சத்தம் கூடாது’
‘நாய், ஆடு, மாடுகள் போன்ற உயிரினங்களை துன்புறுத்தும் வகையில் வெடிச்சத்தம் கூடாது’
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
மேட்டுப்பாளையம்:
மேட்டுப்பாளையம் தீயணைப்புத் துறையும், அரிமா சங்கமும் இணைந்து, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 'விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை' நடத்தினர்.
நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஆசிரியை கலைச்செல்வி வரவேற்றார். அரிமா சங்கத் தலைவர் திருமூர்த்தி முன்னிலை வகித்தார்.
தீயணைப்பு அலுவலர்கள் அனில் குமார், சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் பேசுகையில், ‘பட்டாசு வெடிக்கும் போது, காட்டன் துணிகளை அணிந்திருக்க வேண்டும். அருகே பக்கெட் நிறைய தண்ணீர் வைக்க வேண்டும். நாய், மாடுகள் போன்ற உயிரினங்களை துன்புறுத்தும் வகையில், வெடி சத்தம் இருக்கக் கூடாது.
அரசு தெரிவிக்கும் நேரத்தில் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். விடுமுறை நாட்களில் நீர்நிலைகளில் குளிப்பதற்கோ, விளையாடுவதற்கோ செல்லக்கூடாது.
வீடுகளில் சமையல் காஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்தும் போது, கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என அவர்கள் பேசினர்.
மிதிலாலயா அறக்கட்டளை நிறுவனர் மைதிலி, அரிமா உறுப்பினர்கள் ஜெயராமன், சுப்பையன், துரைராஜ் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். உதவி தலைமை ஆசிரியர் ராமச்சந்திரன் நன்றி கூறினார்.