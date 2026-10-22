‘ரஷ்யாவுக்கு சரக்கு ஏற்றுமதி கட்டணம் உயர்வு’

UPDATED : அக் 08, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 08, 2026 12:26 AM
கோவை: ரஷ்யா – உக்ரைன் போரால் ரஷ்யாவுக்கு சரக்கு அனுப்புவதற்கான கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது என, இந்திய சரக்கு அனுப்புவோர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் கஸ்டம்ஸ் புரோக்கர் அண்ட் ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் சங்கத்தலைவர் ராஜேஷ்குமார் கூறினார்.
ராஜேஷ்குமார் கூறியதாவது:
கோவையிலிருந்து கொச்சி, துாத்துக்குடி துறைமுகங்களுக்கு சரக்குகள் செல்கின்றன. 40 அடி கன்டெய்னர்களில் கொச்சின் துறைமுகத்திலிருந்து துபாய்க்கு பொருட்களை எடுத்து செல்ல போர் துவங்கும் முன், கட்டணம் 200 டாலராக இருந்தது. தற்போது 5000 டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்காவுக்கு 2000லிருந்து 12 ஆயிரம் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கும் இதேபோல் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது. ஹார்மூஸ் வளைகுடாவில் 250க்கும் மேற்பட்ட கப்பல்கள் தேங்கி நிற்பதால் போக்குவரத்து தடை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கப்பல்களை கையாள, பராமரிக்க செலவு அதிகரிக்கிறது. ஒரு கப்பல், ஒரு நாள் நின்றாலே பல கோடி ரூபாய் செலவாகும்.
சரக்கு கட்டணம் உயர்ந்தாலும், ஆர்டர்கள் உரிய நேரத்தில் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உண்டு. இறக்குமதியாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறவில்லை எனில், ஆர்டர்கள் வேறு நாட்டுக்கு செல்லும். சீனா, பங்களாதேஷ் போன்றவை கைப்பற்றி விடும். நஷ்டம் வந்தாலும், தக்கவைத்துக் கொள்ள ஏற்றுமதி செய்கின்றனர்.
ரஷ்யா உக்ரைன் போரால் ஏற்படும் பாதிப்பும், பிரதிபலிக்கின்றன. ரஷ்யாவுக்கும் சரக்கு அனுப்ப கட்டணம் 3000 டாலரில் இருந்து 9000 டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
தமிழகத்திலிருந்து அரபு நாடுகளுக்கு ஓணம் பண்டிகையின் போது காய்கறி ஏற்றுமதி பாதியாக குறைந்தது. நாள் ஒன்றுக்கு 50 ஆயிரம் கிலோ செல்லும் காய்கறி, 20 ஆயிரம் கிலோவாக குறைந்தது.
விமானங்களில் செல்லும் சரக்கிற்கும் இதே நிலை தான். போர் காரணமாக பல விமா னங்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்தன. வெளிநாட்டு ஏற்றுமதிக்காக சரக்கு போக்குவரத்தில் இருந்த பல நிறுவனங்கள் இதனால் பாதிப்படைந்துள்ளன. சிறு நிறுவனங்கள் பல மூடப்பட்டன.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.