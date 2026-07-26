/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஐ.டி.ஐ.யில் சேர காலம் நீட்டிப்பு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:22 AM
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கோவை: ஆனைக்கட்டி, வால்பாறை, பேரூர், மேட்டுப்பாளையம் மகளிர் அரசு ஐ.டி.ஐ.,களில் 30க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்பிரிவுகளில் சேர்க்கை நடக்கிறது. 8, 10, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2, பட்டம் அல்லது டிப்ளமோ முடித்த 14 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டோர் விண்ணப்பிக்கலாம். பெண்களுக்கு வயது உச்சவரம்பு இல்லை.
கல்வி சான்றிதழ்கள், மாற்று சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை உடன் நேரில் சென்று சேரலாம். இலவச கல்வி, சீருடை, பாடப்புத்தகங்கள், சைக்கிள், பஸ் பாஸ், மாதாந்திர உதவித்தொகை உள்ளிட்ட சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன, பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு 100 சதவீத வேலைவாய்ப்பு ஏற்பாடும் செய்யப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.