நுாலகங்களில் போலி நுால்கள் சிரவை ஆதீனம் கண்டனம்

UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:24 PM
கோவை:
கோவை சிரவை ஆதீனம் குமரகுருபர சுவாமிகள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழர்களின் தொன்மையான வரலாறு, பண்பாடு, இலக்கியம், சமய மரபுகளை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு நுாலகங்களிலேயே போலி நுால்கள் இடம்பெற்றிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, இல்லாத பதிப்பகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பெயர்களில் வரலாற்றைத் திரித்து நுால்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உண்மையான வரலாற்றுச் சான்றுகள், கல்வெட்டுகள், சங்க இலக்கியங்கள் உள்ளிட்டவற்றைப் புறக்கணித்து, தவறான தகவல்களை வரலாறு போல சித்தரிப்பது கண்டனத்திற்குரியது. நுாலகங்களை நாடும் மாணவர்கள், ஆய்வாளர்கள் இதுபோன்ற நுால்களை உண்மை என நம்பும் நிலை ஏற்படலாம். இதனால் தவறான வரலாற்றுப் பதிவுகள் எதிர்கால தலைமுறைக்கும் பரவ வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு நுாலகங்களில் ஆய்வு நடத்தி, போலி நுால்கள் இருந்தால் அவற்றை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். அவற்றை அச்சிட்டவர்கள், நுாலகங்களில் இடம்பெறச் செய்தவர்கள் யார் என்பதை விசாரித்து, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், நுாலகங்களுக்கு நுால்களைத் தேர்வு செய்யும் நடைமுறையில் வெளிப்படைத் தன்மை ஏற்படுத்த வேண்டும். தமிழ் அறிஞர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து, நுால்களின் நம்பகத்தன்மையை ஆய்வு செய்த பின்னரே நுாலகங்களில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும். தமிழர் வரலாற்றையும், தமிழ் மொழியின் தொன்மையையும் பாதுகாப்பது அனைவரின் கடமை. இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.