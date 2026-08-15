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மின் வேலி அமைத்த விவசாய தம்பதிக்கு 5 ஆண்டு சிறை :யானை பலியான வழக்கில் கோர்ட் தீர்ப்பு

மின் வேலி அமைத்த விவசாய தம்பதிக்கு 5 ஆண்டு சிறை :யானை பலியான வழக்கில் கோர்ட் தீர்ப்பு

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:42 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 08:10 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:42 PM ADDED : ஆக 13, 2026 08:10 PM

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கோவை:விலங்குகளை தடுக்க வேலியில் மின்சார இணைப்பு கொடுத்ததால், உணவு தேடி வந்த யானை அதை தொட்டதும் ஷாக் அடித்து பலியான சம்பவத்தில், விவசாய தம்பதிக்கு 5 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

பேரூர் அடுத்த போளுவாம்பட்டி வனச்சரகத்தில் உள்ள அரளவடியை சேர்ந்தவர் ஆறுச்சாமி,65. தனது 7 ஏக்கர் நிலத்தில் நெல் நடவு செய்திருந்தார். வயலுக்குள் யானை புகுந்து பயிரை சேதப்படுத்துவதை தடுக்க நினைத்து, கம்பி வேலி அமைத்து அதில் மின்சார இணைப்பு கொடுத்து இருந்தார்.

கம்பி வேலி அமைத்து, அதில் மின்சாரம் பாய்ச்சுவது சட்டப்படி குற்றமாகும். சிறிய விலங்குகளுக்கு கூட உடலில் லேசான அதிர்வு உண்டாக்கும் அளவுக்கு குறைந்த சக்தியில் மின்சார இணைப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தால், அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வது இல்லை. ஆனால் ஆறுச்சாமி, முழு சக்தி கொண்ட மின் இணைப்பை வேலியில் ஏற்படுத்தி இருந்தார்.

காட்டில் இருந்து அந்த பகுதிக்கு உணவு தேடி 2021 ஜன. 5 ம் தேதி, 25 வயது ஆண் யானை வந்தது. கம்பி வேலியை கடந்து வயலுக்குள் நுழைய முயன்றது. அப்போது மின்சாரம் பாய்ந்ததால் அலறியபடி உயிரிழந்தது.

வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். ஆறுச்சாமி, அவரது மனைவி திலகவதி மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர். ஐகோர்ட் உத்தரவின் பேரில் வழக்கு சி.பி.ஐ.க்கு மாற்றப்பட்டது. சி.பி.ஐ. விசாரித்து, கோவை சி.ஜே.எம். கோர்ட்டில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். நீதிபதி சிவகுமார் முன்பு விசாரணை நடந்தது. நேற்று தீர்ப்பு வந்தது.

தம்பதியின் குற்றம் நிருபிக்கப்பட்டதால், இருவருக்கும் தலா 5 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 25,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். சி.பி.ஐ. தரப்பில் சிறப்பு வக்கீல் சுரேந்திர மோகன் ஆஜரானார்.

தந்தை-மகனுக்கு சிறை

சத்தியமம்ங்கலம் அடுத்த தாளவாடியை சேர்ந்த காளையா,72, அவரது மகன் மாதப்பா,38 ஆகியோரும் இதே வகையான வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டனர்.

ஐந்தரை ஏக்கரில் சோளம், கேழ்வரகு பயிரிட்டு இருந்தனர். சுற்றி கம்பி வேலி அமைத்து, அதில் உயர் அழுத்த மின்சார கம்பத்திலிருந்து மின் இணைப்பு கொடுத்தனர். 2020 டிச. 19 ல், 10 வயது ஆண் யானை அந்த வேலியை தொட்டதால் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தது.

இருவர் மீதும் வனத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது. கோவை கோர்ட்டில் வழக்கு விசாரணை நடந்தது. காளையா, மாதப்பாவுக்கு தலா மூன்றரை ஆண்டு சிறை, 25,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.

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