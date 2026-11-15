விவசாயி அடையாள எண் கட்டாயம்: புதிய நடைமுறையால் பயிர் காப்பீடுக்கு சிக்கல்
விவசாயி அடையாள எண் கட்டாயம்: புதிய நடைமுறையால் பயிர் காப்பீடுக்கு சிக்கல்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
உடுமலை: ‘பயிர் காப்பீடு செய்ய, விவசாயி அடையாள எண் அவசியம் என்ற புதிய நடைமுறையை மாற்றி, பழைய நடைமுறையில், நடப்பாண்டும் பயிர் காப்பீடு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
சங்கத்தின், கூட்டுறவு அணி ஒருங்கிணைப்பாளர் குப்புச்சாமி, மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:
கடும் வறட்சி, அதீத கனமழை, பல்வேறு புதுவிதமான நோய் தாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், பயிர் சாகுபடியில் பாதிப்பு, மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டு, விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிறது. உரங்கள் விலை கடும் உயர்வு, ஆட்கள் கூலி உயர்வு, டிராக்டர் வாடகை, மருந்துகள் உள்ளிட்ட அனைத்து மூலப்பொருட்கள் விலையும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலையும் கிடைப்பதில்லை.
விவசாயிகளுக்கு அரசு இழப்பீடு வழங்காதது, விளைபொருட்களுக்குரிய விலை நிர்ணயம் செய்யாதது உள்ளிட்ட எந்த ஆதரவும் கிடைக்காத நிலையில், தற்போது, பயிர் காப்பீடு மட்டுமே உறுதுணையாக உள்ளது.
ஆனால், பயிர் காப்பீடு செய்ய, இணையத்திற்குள் நுழைந்ததும் விவசாயி அடையாள எண் கேட்கிறது. குத்தகை பூமி, கோவில் நிலங்களில் விவசாயம் செய்பவர்கள், கூட்டு குடும்ப விவசாயிகள், பெற்றோர் இறந்த நிலையில் பாகசாசனம் செய்ய முடியாமல் இருப்பவர்கள், கூட்டு பட்டா உள்ளவர்கள் என, மத்திய, மாநில அரசுகளின் விவசாயி அடையாள எண் பெற முடியாமல் உள்ளவர்கள், பயிர் காப்பீடு செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பயிர் காப்பீடு இணையதளத்தில், விவசாயி அடையாள எண் கட்டாயம் என்ற நடைமுறையை நீக்க வேண்டும்.கடந்த கால நடைமுறையை போல், ஆதார் எண், வி.ஏ.ஓ., அடங்கல், உரிமை சான்று, கம்ப்யூட்டர் சிட்டா, வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்கம், உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கொண்டு பயிர் காப்பீடு செய்ய வழி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளளது.