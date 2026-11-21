UPDATED : நவ 21, 2026 12:42 PM
ADDED : நவ 21, 2026 12:40 PM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) | 42 – 46
கத்திரி (சிம்ரன்) | 42 – 46
கத்திரி (நாடு) | 55 – 60
வெண்டை | 44 – 48
தக்காளி (நாடு) | 34 – 36
தக்காளி ஆப்பிள் | 30 – 32
அவரை (பிஸ்கட்) | 68 – 72
புடலை | 34 – 38
பீர்க்கன் | 50 – 55
சுரைக்காய் | 20 – 22
பாகற்காய் | 50 – 62
கொத்தவரை | 40 – 44
பூசணி | 16 – 18
அரசாணி | 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) | 36 – 42
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) | 36 – 42
சி.வெங்காயம் | 130 – 136
பெ.வெங்காயம் | 54 – 58
த.பயறு (வெள்ளை) | 35 – 40
பச்சை மொச்சை | 76 – 80
முருங்கை | 60 – 65
தேங்காய் | 54 – 57
மாங்காய்(கு/கோ) | 70 – 85
வாழைக்காய் | 40 – 44
சேனைகிழங்கு | 30 – 36
கருணைகிழங்கு | 55 – 60
சேப்பங்கிழங்கு | 50 – 55
மரவள்ளி | 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி | 40 – 45
கறிவேப்பிலை | 42 – 46
கொத்தமல்லி | 45 – 50
புதினா | 13 – 15
கீரைகள் | 18 – 20
வெந்தயக்கீரை | 28 – 30
வல்லாரை | 8 – 10
கோவக்காய் | 30 – 40
வாழைத்தண்டு | 5 – 10
வாழை இலை | 4 – 5
வாழைப்பூ | 15 – 20
முட்டைகோஸ்(உள்ளுர்) | 18 – 20
வெள்ளரி | 30 – 34
பீட்ரூட்(உள்ளுர்) | 32 – 35
சுண்டக்காய் | 140 – 150
வெங்காயத்தாள் | 12 – 15
மக்காசோளக்கதிர் | 22 – 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) | 34 – 38
காளான் (200 கிராம்) | 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) | 50 – 60
மேரக்காய் | 26 – 28
முள்ளங்கி (சிவப்பு) | 35 – 40
கேரட் | 40 – 44
பீட்ரூட் (ஊட்டி) | 55 – 60
நுால்கோஸ் | 42 – 46
டர்னிப் | 50 – 54
மு.கோஸ் | 20 – 22
முட்டைகோஸ் (கலர்) | 32 – 35
காலிபிளவர் | 50 – 55
பூண்டு | 210 – 230
இஞ்சி | 68 – 158
புருக்கோலின் | 220 – 235
பென்னி பீன்ஸ் | 75 – 80
பட்டர் பீன்ஸ் | 130 – 160