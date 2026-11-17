விவசாயிகள் பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தல்: பயிர் வாரியாக காலக்கெடு நிர்ணயம்
விவசாயிகள் பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தல்: பயிர் வாரியாக காலக்கெடு நிர்ணயம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:05 PM
உடுமலை: விவசாயிகள், நெல், மக்காச்சோளம், சோளம், கொண்டைக்கடலை, வாழை, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, தக்காளி, மிளகாய் உள்ளிட்ட பயிர்களுக்கு, பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ளுமாறு, வேளாண் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
விவசாயிகள் தாங்கள் சாகுபடி செய்துள்ள பயிர்கள், இயற்கை இடர் பாடுகளினால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்பிற்கு ஈடு செய்யும் வகையில், மத்திய அரசு பிரதம மந்திரியின் பயிர்க்காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தி வருகிறது.
நடப்பு ஆண்டு ராபி பருவத்தில், மக்காச்சோளம், சோளம், கொண்டைக்கடலை, வாழை, மரவள்ளி, வெங்காயம், மிளகாய், தக்காளி மற்றும் கொத்தமல்லி பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், நடப்பாண்டு எல்–நினோ தாக்கம் காரணமாக, மழையில்லாததால் நெற்பயிருக்கு பயிர்க்காப்பீடு செய்வதற்கான காலக்கெடு, வரும் டிச., 1ம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிர்க்கடன் பெறும் விவசாயிகள், தாங்கள் பயிர்க்கடன் பெறும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் அல்லது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வாயிலாக பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
பயிர்க்கடன் பெறாத விவசாயிகள், நடப்பு பசலி ஆண்டுக்கான அடங்கல் சான்றை, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் பெற்று, அதனுடன் சிட்டா, ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக்கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், ஆதார் அட்டை நகல்கள் இணைத்து பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வாயிலாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள பிரீமியம் கட்டணம், ஏக்கருக்கு நெற்பயிருக்கு ரூ.590, மக்காச்சோளத்திற்கு ரூ.555, சோளத்திற்கு ரூ.78, கொண்டைக்கடலைக்கு ரூ. 280, வாழைக்கு ரூ.3,814, மரவள்ளிக்கு ரூ. 2,005, வெங்காயத்திற்கு ரூ.792, மிளகாய்க்கு ரூ.1,385, தக்காளிக்கு ரூ.1,600 மற்றும் கொத்தமல்லிக்கு ரூ.640 பிரிமியம் தொகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதோடு, சாகுபடி செய்துள்ள பயிர்களுக்கு, விவசாயிகள் பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நெற் பயிரை, வரும் டிச., 1ம் தேதிக்குள் பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
மக்காச்சோளம், கொண்டைக்கடலை ஆகிய பயிர்களை டிச., 15க்குள்ளும், சோளம், டிச., 16க்குள்ளும் பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
அதே போல், வாழை, மரவள்ளி ஆகிய பயிர்களுக்கு, 2027 மார்ச் 1ம் தேதிக்குள்ளும், வெங்காயம், தக்காளி, மிளகாய் ஆகிய காய்கறி பயிர்களுக்கு, 2027 பிப்., 1ம் தேதிக்குள்ளும், கொத்தமல்லி, பயிருக்கு, 2027 ஜன., 2ம் தேதிக்குள்ளும் பயிர்க்காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
விவசாய கூடுதல் விபரங்கள் பெற, அருகிலுள்ள பொது இ– சேவை மையங்கள் மற்றும் வேளாண் உதவி இயக்குனர்கள் உடுமலை தேவி, 99445 57552; மடத்துக்குளம், வசந்தா, 70101 57948 ; குடிமங்கலம் கார்த்திகா, 75982 13534 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம், என வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.