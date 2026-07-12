நிரம்பும் நீர்நிலைகளால் விவசாயிகள்மகிழ்ச்சி!: துார்வாரியதால் கிடைத்தது நன்மை
நிரம்பும் நீர்நிலைகளால் விவசாயிகள்மகிழ்ச்சி!: துார்வாரியதால் கிடைத்தது நன்மை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:36 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:36 AM
தொண்டாமுத்தூர்:தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில் மழைக்கு முன்னே தூர்வாரப்பட்டதால், தற்போது பெய்து வரும் மழைக்கு நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கோவையின் ஜீவநதியான நொய்யல் ஆறு உருவாகி, திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் சென்று, காவிரியுடன் கலக்கிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான ஓடைகளே நொய்யல் நீரின் மூலாதாரம்.
தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், நொய்யல் மற்றும் அதன் கிளை வாய்க்கால்கள், குளம், குட்டைகளை ஆதாரமாகக்கொண்டு 25 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
நீர்வழித்தடங்களில் மண் குவிந்தும், புதர் நிறைந்தும் இருப்பதால், நீர்நிலைகளில் நீர் தங்குதடையின்றி செல்வதிலும், நீரை சேமிப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டது. நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சிறுதுளி அமைப்பினர், பொதுப்பணித்துறை, வனத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து, குளம், குட்டை, வாய்க்கால், ஓடைகள், தடுப்பணைகளை தூர்வாரியுள்ளனர்.
தற்போது இந்நீர்நிலைகளில் மழை நீர் நிரம்பியுள்ளது. இதனால் பாசன வசதி கிடைக்குமா என எதிர்பார்த்திருந்த விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
மழைக்கு முன் தூர்வாரப்பட்டதால், அனைத்து நீர் நிலைகளும், நீரை அதிகளவு சேமித்து, நிரம்பி வருகின்றன. விரைவில், மீதமுள்ள நீர் நிலைகளும் நிரம்பும் என எதிர்பார்ப்பதாக கூறுகிறார், 'சிறுதுளி' நிர்வாக அறங்காவலர் வனிதா மோகன்.