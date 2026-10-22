/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாழைத்தார் விலை உயர்வு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:18 PM
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மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம், தனியார் வாழைத்தார் ஏல மண்டியில், ஞாயிறு, புதன்கிழமைகளில் ஏலம் நடக்கும். இந்த வார ஏலத்தில் ஒரு கிலோ நேந்திரன், 25ல் இருந்து 60 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ கதளி 20ல் இருந்து 60 ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனது. கடந்த வாரம், ஒரு கிலோ நேந்தி ரன், அதிகபட்சம், 50 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆனது. இந்த வாரம் கிலோவுக்கு பத்து ரூபாய் விலை உயர்ந்தது. பூவன் மற்றும் தேன் வாழை தார் அதிகபட்சம், 1,000 ரூபாய்க்கும், ரஸ்தாலி 950க்கும், செவ்வாழை, 1,250க்கும், ரோபஸ்டா 950க்கும், பச்சை நாடன் 550 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது.
ஆயுத பூஜை முன்னிட்டு நடந்த ஏலத்தில், வாழைத்தார்கள், 150ல் இருந்து 200 ரூபாய் வரை உயர்ந்து விற்பனையானது என, மண்டி நிர்வாகிகள் வெள்ளியங்கிரி, சின்னராஜ் ஆகியோர் கூறினர்.