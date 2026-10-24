அணைகளின் நீர்மட்டம் சரிவு: பாசன விவசாயிகள் கவலை

UPDATED : அக் 12, 2026 07:22 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:16 PM
வால்பாறை: அணைகளின் நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருவதால்,பி.ஏ.பி.,பாசன விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு கடந்த ஜூன் மாதம் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கியது. ஆரம்பத்தில் கனமழையாக பெய்தது, நாளடைவில் சாரல்மழையாக மாறியது. இதனால் பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் உயிர்நாடியாக விளங்கும் சோலையாறு அணை ஒரு முறை கூட நிரம்பவில்லை.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவ மழை துவங்கி உள்ள நிலையிலும், வால்பாறையில் தற்போது மழை தீவிரமடையாததால், நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர்வரத்து குறைந்து வருவதோடு, அணைகளின் நீர்மட்டமும் வேகமாக சரிந்து வருகிறது. இதனால், பி.ஏ.பி.,பாசன விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
சோலையாறு அணையின் 160 அடி உயரத்தில், நேற்று காலை, 65.15 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. ஆழியாறு அணையின் 120 அடி உயரத்தில் 53.65 அடி நீர்மட்டமும், பரம்பிக்குளம் அணையின் 72 அடி உயரத்தில், 58.10 அடி நீர்மட்டமும் இருந்தது.