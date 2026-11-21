/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/27ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 PM
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கோவை: விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் வரும் 27ம் தேதி கலெக்டர் தலைமையில் நடக்கிறது.
மாவட்ட விவசாயிகளின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள இரண்டாவது தள கூட்டரங்கில் காலை 10:30 மணிக்கு கூட்டம் நடக்கிறது. முன்னதாக, காலை 9:30 மணிக்கு வேளாண் உற்பத்திக்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் விவசாயிகள் விவசாயம் தொடர்பான பிரச்னைகள் குறித்து மனுக்கள் அளித்து தீர்வு காணலாம்.