வனவிலங்கு பாதிப்புக்கு இழப்பீடு உயர்வால் மகிழ்ச்சி: அரசு அறிவிப்பால் மலையோர விவசாயிகள்
வனவிலங்கு பாதிப்புக்கு இழப்பீடு உயர்வால் மகிழ்ச்சி: அரசு அறிவிப்பால் மலையோர விவசாயிகள்
ADDED : நவ 10, 2026 03:29 PM
பெ.நா.பாளையம்: வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீடு தொகையை உயர்த்தி, தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளதால் மலையோர மாவட்ட விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் வனவிலங்குகள் தாக்கிய மனிதர்களுக்கு கடுமையான காயம் அல்லது உடல் உறுப்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அதிகபட்சமாக, 5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும். இதுவரை இந்த பாதிப்புகளுக்கு, 59 ஆயிரத்து 100 ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
சிறிய காயங்களுக்கு இதுவரை இழப்பீடு வழங்கப்படாத நிலையில், இனி அதிகபட்சமாக, 20 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்.
வனவிலங்குகளால் விவசாய பயிர்கள் சேதம் அடைந்தால், இதுவரை ஏக்கருக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் அல்லது உண்மையான சேத மதிப்பீட்டு தொகை, இதில் எது குறைவோ, அந்த தொகை வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது இது ஏக்கருக்கு, 40 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தென்னை மரங்கள் சேதமடைந்தால், மரத்தின் வயதுக்கு ஏற்ப இழப்பீடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓராண்டு வரையிலான தென்னங்கன்றுகளுக்கு, 500 ரூபாயும், 1 முதல், 4 வயதுள்ள மரங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய், நான்கு வயதுக்கு மேற்பட்ட காய்க்கும் மரங்களுக்கு, 2000 ரூபாயும் வழங்கப்படும். இதற்கு முன்பு ஒரு மரத்துக்கு, 500 ரூபாய் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது. அதேபோல வனவிலங்குகளால் சேதம் அடையும் ஒவ்வொரு வாழை மரத்துக்கும், இனி, 250 ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும்.
விலங்குகளால் வீடுகள் சேதம் அடைந்தாலும், இழப்பீட்டுத் தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக அல்லது கடுமையாக சேதமடையும் கான்கிரீட் வீடுகளுக்கு இதுவரை, 95 ஆயிரத்து, 100 ரூபாய் வழங்கப்பட்ட நிலையில், இனி அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து, 50 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்.
உயிரிழக்கும் பால் தரும் கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த, 30 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு தற்போது, 40 ஆயிரம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மனிதர்கள் மற்றும் வனவிலங்கு இடையே ஆன மோதல்களில் மனித உயிரிழப்பு அல்லது நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படும் இழப்புத் தொகை, 5 லட்சத்திலிருந்து, 10 லட்சம் ரூபாயாக, 2024ம் ஆண்டு உயர்த்தப்பட்டது. ஆனாலும், வனச் சட்டங்கள் மற்றும் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டங்களின் விதிகளை மீறி செயல்படுபவர்களுக்கு, இந்த இழப்பீடு தொகை பொருந்தாது எனவும், அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாதி மதம் கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க அமைப்பாளர் பிரபு கூறுகையில், வனவிலங்குகளால் பாதிப்படைந்து வரும் மலையோர கிராம விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்றார்.