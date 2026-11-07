உரித்த ராசி பாக்கு விலை உயர்வு; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
உரித்த ராசி பாக்கு விலை உயர்வு; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நடந்த ஏலத்தில், உரித்த ராசி பாக்கு கிலோவுக்கு, 20 ரூபாய்க்கு விலை உயர்ந்து, மொத்தம் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாக்கு விற்பனை ஆனது.
காரமடை சிறுமுகை சாலையில், சாஸ்திரி நகரில், வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறைக்கு உட்பட்ட, ஒழுங்கு முறை விற்பனைக் கூடம் உள்ளது. இங்கு ஒவ்வொரு வாரமும் பாக்கு ஏலம் நடைபெறுகிறது. இந்த வாரம் ஏலத்தில், 80 குவிண்டால் பாக்கு மூட்டைகளை, விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர். ஒன்பது வியாபாரிகள் ஏலத்தில் பங்கேற்றதால் போட்டி ஏற்பட்டது.
ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், கோவை விற்பனைக்குழு செயலாளர் ஆறுமுக ராஜன் முன்னிலையில் நடந்த பாக்கு ஏலத்தில், ஒரு கிலோ வரப்பாக்கு குறைந்தபட்ச விலை, 170 ரூபாய்க்கும், அதிகபட்ச விலை, 200 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது.
பழப்பாக்கு குறைந்த பட்சம், 45க்கும், அதிகபட்சம், 70 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது. ஒரு கிலோ உரித்த ராசி ரகம் பாக்கு, குறைந்த விலை, 350 ரூபாய்க்கும், அதிக விலை, 420 ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனது. பாக்கு மொத்தம், பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆனது. கடந்த வாரத்தை விட, இந்த வாரம் உரித்த ராசி பாக்கு கிலோவுக்கு, 20 ரூபாய் விலை உயர்ந்து விற்பனை ஆனது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். பாக்கு ஏலம் முடிந்தவுடன் கணக்குகள் சரிபார்த்த பின், அந்தந்த விவசாயிகள் வங்கி கணக்குக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
பாக்கு ஏலம் குறித்து, மேலும் விபரங்கள் தெரிந்து கொள்ள, 9659242424 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளும்படி, ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட கண்காணிப்பாளர் யுவராஜ் தெரிவித்தார்.