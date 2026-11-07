நீலகிரியில் கேரட் விளைச்சல் அமோகம் விலையில்லாததால் விவசாயிகள் சோகம்
நீலகிரியில் கேரட் விளைச்சல் அமோகம் விலையில்லாததால் விவசாயிகள் சோகம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:20 AM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் மார்க்கெட்டுக்கு மலைக்காய்கறிகள் வரத்து அதிகரித்து உள்ளதால், கேரட், பீன்ஸ், பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் விலை சரிந்துள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம் அன்னூர் சாலையில் உள்ள மொத்த காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு, நீலகிரி மலைப் பகுதிகளில் விளையும் காய்கறிகள் விற்பனைக்கு வருகிறது, அது தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களுக்கும் கேரளாவுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. அக்., 27, 28- தேதிகளில் காய்கறி விலை கனிசமாக குறைந்த நிலையில், விலை வீழ்ச்சி அடைந்தது.
நேற்று கேரட் வரத்து 105 லாரிகளாக அதிகரித்ததால், ஒரு கிலோ கேரட் ரூ.10 முதல் 25 வரை விற்றது. இதேபோல், பீன்ஸ் ஒரு கிலோ ரூ.50 முதல் 80 வரைக்கும், பீட்ரூட் ஒரு கிலோ ரூ.20 முதல் 40 வரை சரிந்தது.
வியாபாரி ராஜா நமது நிருபரிடம், ‘‘நீலகிரியில் நடப்பாண்டு கேரட்டை அதிக அளவு விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ளனர். ஏராளமான விளைநிலங்களில் கேரட் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளன. தற்போது பெய்யும் மழையால் அழுகி சேதமாகமல் இருக்க, விவசாயிகள் உடனடியாக அறுவடை செய்து மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பதால், வரத்து அதிகரித்துள்ளது.இன்னும் சில நாட்களுக்கு கேரட் வரத்து அதிகரிக்கும் என்பதால், விலை உயர வாய்ப்பே இல்லை’’ என்றார்.
விலை வீழ்ச்சியால் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.