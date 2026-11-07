பசுந்தீவன பெருக்குதல் திட்டம் விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு
பசுந்தீவன பெருக்குதல் திட்டம் விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
உடுமலை: கால்நடைத்துறை சார்பில், அரசு மானியத்துடன் கூடிய பசுந்தீவன பெருக்குதல் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
கால்நடைகளின் உற்பத்தித்திறனுக்கு தீவனம் மற்றும் பசுந்தீவனம் மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. பால் உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்கும், கறவை மாடுகளுக்கு தேவையான அளவு பசுந்தீவனம் வழங்குவது மிகவும் இன்றியமையாதது.
கால்நடைகளுக்கான மொத்த உற்பத்தி செலவினத்தில், 65 முதல் 70 சதவீதம் தீவனத்திற்காகவே செலவாகிறது.
தீவன தேவை மற்றும் பசுந்தீவன உற்பத்திக்கும் இடையே மிகப்பெரிய இடைவெளி உள்ளது. எனவே, தீவனப் பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் , கால்நடை வளர்ப்போர் பசுந்தீவனத்தை உற்பத்தி செய்வதை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும், மாநில தீவன அபிவிருத்தி திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
நடப்பாண்டு திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பசுந்தீவன பெருக்குதல் திட்டம், 460 ஏக்கரில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதில், 0.25 ஏக்கருக்கு ரூ.1, 525- மானியம் வழங்கப்படுகிறது. குறைந்த பட்சம் 0.25 ஏக்கர் அதிக பட்சம், ஒரு ஏக்கர் வரை பயனடையலாம்.
சிறு குறு விவசாயிகள் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
பயன்பெற விரும்பும் கால்நடை வளர்ப்போர், கால்நடை மருந்தகம், உதவி கால்நடை மருத்துவர்களை அணுகலாம், என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.