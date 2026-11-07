பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கும் பணி: பங்கேற்க விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கும் பணி: பங்கேற்க விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:24 PM
அன்னூர்: பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கும் திட்டத்தில் பங்கேற்க, விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காலநிலை தாங்கு திறன் மேலாண்மைக்கான நீர்வடிப் பகுதி திட்டம், 'கூடு' அமைப்பு சார்பில், அன்னூர் வட்டாரத்தில் துவக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது கஞ்சப்பள்ளி மற்றும் அ. மேட்டுப்பாளையம் ஊராட்சிகளில், இத்திட்டம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செயல்பட உள்ளது.
இதுகுறித்து கஞ்சப்பள்ளியில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
'கூடு' நிர்வாகிகள் பேசுகையில், 'மழை நீரை சேமித்து, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தி, மண்வளத்தை பாதுகாக்க, இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கப்படும். தடுப்பணைகள் மற்றும் கற்கள் அடுக்கிய தடுப்பணைகள் கட்டப்படும்.
ஏற்கனவே உள்ள தடுப்பணைகள் புனரமைக்கப்படும். குட்டைகள் தூர்வாரப்படும். கிணறுகளில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படும். இதனால் மண் அரிப்பு குறைந்து, மண்வளம் மேம்படும். அதிக மகசூல் பெறலாம். கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும். நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும்.
இதில் பயன்பெற விவசாயிகள் அனைத்து கிராம கூட்டங்களிலும் பங்கேற்க வேண்டும். நீர்வடி பயனாளிகள் குழுவில் இணைய வேண்டும்.
உங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள பயிர் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறு விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும். இத்திட்டத்தில் உருவாக்கப்படும் அமைப்புகளை பாதுகாக்க ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.
மேலும் இதுகுறித்து கூடுதல் தகவல் பெற 98420 83810 என்னும் மொபைல் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம், என்றனர்.